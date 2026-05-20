Viktor Verhulst deelt eigen nostalgische herinneringen in 'Brieven Aan Samson'

woensdag 20 mei 2026
In de aflevering van woensdag 20 mei trekt Viktor Verhulst opnieuw met zijn vertrouwde geitje op pad. Deze week brengt hem dat naar een smakelijke verrassing in Putte. Daar woont Evi De Weerdt, die exact 35 jaar geleden een verjaardagstaart won dankzij het programma.

Inmiddels heeft ze daar zelf haar beroep van gemaakt. Om haar te verrassen, besluit Viktor onder een valse naam een echte Samsontaart bij haar te bestellen. Ook strijkt hij neer bij de ouders van Dorien en Annelies, waar Viktor zelf openhartig vertelt over hoe hij de magie van Samson & Gert destijds meegemaakt heeft.


Viktor: 'Ik keek ook graag naar Samson & Gert. Marie had het moeilijker om de fictie met de realiteit te onderscheiden vroeger.'

De reis gaat daarna richting Zottegem voor een ontmoeting met Sonny. Hij stuurde destijds een heel bijzonder kaartje, namelijk een echte kerstkaart op Kerstmis zelf. De nostalgie die daarbij komt kijken, raakt de mama van Sonny enorm, die opmerkt hoe hard haar zoon in de jaren is veranderd. Samen gaan ze op pad naar Sonny, wat zorgt voor een pakkend gesprek over een moeilijkere jeugd.

Vervolgens steekt Viktor met de geit de grens over naar Nederland, want ook daar werden destijds massaal brieven geschreven naar het iconische duo. Zijn internationale zoektocht naar de broers Joep en Teun of beter Alberto en Octaaf, verloopt niet meteen vlot. Aangezien er bij het ouderlijk huis niemand thuis is, begint een kroegentocht om de papa van Joep en Teun te vinden. Viktor heeft bovendien een unieke verrassing bij voor de broers, hij heeft de echte, originele kostuums van Alberto en Octaaf meegebracht uit de Studio 100-archieven. Omdat de oude foto zo leuk was, hoopt hij dat de broers de legendarische outfits nog een keer willen aantrekken, iets wat volgens Viktor nog nooit eerder iemand heeft mogen doen.

'Brieven aan Samson', woensdag 20 mei om 21.15 uur op Play of in de app.


Brieven aan Samson op tv
Woensdag 20 mei 2026 om 21u15  »
Play 4
Brieven, foto's en tekeningen vonden hun weg naar Samson en Gert in Dorpstraat 101. 30 jaar later gaat Viktor op pad om deze vergeten herinneringen terug te brengen naar hun rechtmatige eigenaars.
Donderdag 21 mei 2026 om 18u05
Play 4
Brieven, foto's en tekeningen vonden hun weg naar Samson en Gert in Dorpstraat 101. 30 jaar later gaat Viktor op pad om deze vergeten herinneringen terug te brengen naar hun rechtmatige eigenaars.

'Brieven aan Samson' (Play)

Viktor begint zijn zoektocht met een foto van een meisje op de schoot van Grote Smurf. Ook een echte kerstkaart die jaren geleden werd verzonden, vindt zijn weg terug naar zijn oorspronkelijke eigenaar. En twee zussen krijgen onverwacht bezoek van Viktor.

'Brieven aan Samson', om 21.15 uur op Play.

