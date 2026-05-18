Jani trekt meteen aan de alarmbel bij nieuw 'Blind Gekocht'-koppel: 'Geef ons meer regio!'

Kato en Thibault krijgen hoog bezoek, want Jani komt langs met het goede nieuws dat het koppel deelneemt aan 'Blind Gekocht'. Kato is geboren en getogen in Lier, maar verhuisde voor de liefde naar Gent, de stad waar Thibault al jaar en dag aan verknocht is.

Hun huidige woning aan de rand van het Gentse centrum is te klein geworden voor hun gezin van drie, dus zijn ze op zoek naar een grotere woning met meer kastruimte en een tuin waar hun zoontje zijn energie kwijt kan. Maar Jani merkt meteen een probleem op en trekt al aan de alarmbel bij de eerste kennismaking: 'Ik weet nu al dat ik ga moeten terugkomen, dus we kunnen het beter nu al fixen. Geen ons meer regio!' Thibault lijkt voor geen geld van de wereld zijn Arteveldestad te willen verlaten, en Jani en de experten achten de kans heel klein dat ze binnen de kleine regio die Kato en Thibault opgaven een geschikte woning zullen vinden.

Anne en Hannelore maken zich allebei op voor een verhuis, want de experten hebben beslist een woning te kopen voor moeder en dochter samen. Door de garage op te geven, slaagde Sophie erin een voormalige juwelierszaak op de kop te tikken, net buiten de ring van Leuven. Bij de eerste indruk gaf Anne aan dat de living voor haar 'aangenaam qua grootte is' en dat ze die 'niet kleiner zou willen hebben'. Maar op dat moment wist ze natuurlijk nog niet dat Daan van plan is om de woning - inclusief de living - te splitsen en op te delen in twee huizen. Daan en Sophie zitten dan ook met klamme handjes toe te kijken hoe het duo zal reageren bij het zien van hun afgewerkte woning.

