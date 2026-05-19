Van een 'sekstafette' tot trouwen met een algoritme: 'Ze Zeggen Dat' test de orgasmekloof en AI-liefde
Bij heteroseksuele penetratieseks geeft 90% van de mannen aan dat ze altijd klaarkomen, tegenover slechts 30% van de vrouwen. Maar ligt dat aan de biologische capaciteit van de vrouw, of is er iets anders aan de hand? Om te onderzoeken hoe diep de zogenaamde orgasmekloof – of plezierkloof – werkelijk is, zetten Dina en Andy een onderzoek met veel 'hoogtepunten' op.
In naam van de wetenschap masturberen twintig proefpersonen twee weken lang iedere dag. Hun bevindingen houden ze bij in een ‘masturbatiedagboek’, dat geanalyseerd wordt door klinisch psycholoog en seksuoloog Marieke Dewitte. Ondertussen onderzoeken Dina en Andy of de orgasmekloof misschien ontstaan is door een gebrek aan kennis van de clitoris. Dina duikt het klaslokaal en de biologieboeken in, terwijl Andy in een clitorispak de straat op trekt om te ontdekken of volwassenen het orgaan herkennen. Is het een clitoris, een garnaal of een zoete paprika? Er valt duidelijk nog heel wat te leren. Andy en Dina eindigen het experiment met een climax en organiseren letterlijk een battle of the sexes. Vijf mannen en vijf vrouwen nemen het tegen elkaar op in een 'sekstafette': wie komt het snelst klaar?
In de vorige aflevering stapten Dina, Andy en zes singles in het huwelijksbootje met een partner die volledig uit technologische codes bestaat. Kan een AI-geliefde een partner van vlees en bloed vervangen? Iedereen smijt zich vier weken lang volop in zijn of haar relatie om te onderzoeken of er echte gevoelens kunnen ontstaan. Dina, Andy en de vrijgezellen trekken opnieuw naar de trouwzaal. Vinden ze AI een waardige vervanger en zeggen ze 'AI-do', of trekken ze letterlijk de stekker uit hun relatie?
Verder testen Andy en Dina of een prijs makkelijk te manipuleren is en gaan ze nog een stapje verder in hun poging om zoveel mogelijk van hun panelleden te scammen. Andy en zijn kompanen proberen via ‘phishing aan huis’ woningen binnen te dringen. Wie opent nietsvermoedend de deur voor oplichters en wie slaat hem op tijd weer dicht?
'Ze Zeggen Dat', dinsdag om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.
