De messen worden geslepen en de champagne staat koud: 'Komen Eten' bij de Antwerpse Housewives

maandag 22 september 2025
Foto: Play4 - © Play Media 2025

Deze keer in 'Komen Eten' openen de Antwerpse Housewives hun stijlvolle deuren en schuiven ze aan tafel voor een nieuwe week. Verwacht sprankelende bubbels en uiteraard de nodige dosis drama.

Melissa, trotse eigenares van een rosélijn, bijt de spits af en probeert alvast te scoren bij Annelies met haar Bifi Saint Jacques. In het Antwerpse Schilde gooit Kiki, mama van drie en ontwerpster van een kinderkledinglijn, alles in de strijd. Hopelijk blijven de glazen vandaag heel. De Limburgse Annelies neemt de kijkers mee naar het mondaine Knokke: 'Zee, strand en een glaasje champagne in de hand, dan heb je alles wat je moet hebben.' En tot slot is het de beurt aan Natassia. Maar kan zij het culinaire niveau van haar man, topchef Wout Bru, evenaren?


Schenkt Melissa alleen maar rosé? Zal Kiki de namen van haar gasten onthouden? En blijft Annelies trouw aan haar beruchte Bifi-worsten? Eén ding is zeker: de sfeer aan tafel zal zeker onvergetelijk worden. Benieuwd naar de scores voor sfeer en gezelligheid.

'Komen Eten bij de Antwerpse Housewives', maandag tot donderdag om 21.15 uur op Play4 en Goplay.



Persbericht Play4
https://www.goplay.be/
