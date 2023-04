De ene na de andere bom barst in 'Gestrand op Honeymoon Island'

In 'Gestrand op Honeymoon Island' laait de liefde op het onbewoonde eiland van Koen en Eva hoog op. Maar legt dit waanzinnige liefdesavontuur de basis voor een relatie die ook in de bewoonde wereld stevig stand houdt?

Koen zit plots met twijfels. Wanneer hij dat bommetje bij Eva dropt, komt dat bijzonder hard aan. Donderen ze van hun roze wolk?

Ook bij Bram en Shauni zit er een flinke haar in de boter. Hun wittebroodsweken liepen tot nu toe over rozen, maar door een meningsverschil over de rantsoenering barst plots de bom en komen alle frustraties bovendrijven. Brengt deze botsing Bram en Shauni dichter bij elkaar of bekoelt de liefde?

'Gestrand op Honeymoon Island', dinsdag 18 april om 21.50 uur op VTM 2.