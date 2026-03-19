Kijkcijfers: maandag 16 maart 2026
'En dan zeggen ze dat ne sjotter dom is': Wesley kent spelverloop van 'De Box' beter dan allesweter Koen
Content creator Jef zorgt voor primeur in 'So You Think You Can Dance': 'Ik wil géén Golden Ticket'

'De Box'-kandidaten abseilen vanop DPG Media-gebouw in Antwerpen

donderdag 19 maart 2026
In de zesde aflevering van 'De Box' vormt het DPG Media-gebouw in Antwerpen het spectaculaire decor voor één van de opdrachten. De gele box opent zich op vijftig meter hoogte, bovenop het dak.

De kandidaten worden er één voor één geconfronteerd met een stevige uitdaging: abseilen vanop grote hoogte. Voor kandidate Katleen is dat allesbehalve een cadeau. Met trillende benen en zichtbaar gespannen gaat ze de uitdaging aan, vastberaden om haar grenzen te verleggen. Van het prachtige uitzicht lijkt ze minder te kunnen genieten… ​



'De Box', donderdag 19 maart om 20.40 uur op VTM.


Donderdag 19 maart 2026 om 20u35
De kandidaten staat een verrassende ontmoeting te wachten. Er wordt gebluft en gesaboteerd om niet naar huis te moeten, want de rode box levert een bijzondere strategie op.
Tien onbekende Vlamingen starten aan een spel waarvan ze de regels niet kennen. Het enige wat ze weten is dat elke keer de boxen openen, de opdracht meteen begint en ze zelf moeten zoeken wat de bedoeling is.
Meer artikels over VTM
'22/3: Tien Jaar Geleden' (VRT)

Tien jaar na de aanslagen van 22 maart 2016 brengt VRT NWS een unieke historische en maatschappelijke documentaire op basis van een zorgvuldige selectie van beelden van bewakingscamera's. VRT NWS bekijkt de beelden van deze gitzwarte dag met elf slachtoffers, nabestaanden, speurders en hulpverleners. Welke impact hebben de aanslagen gehad op hun leven en waar staan ze vandaag? Hoe houden we de collectieve herinnering in stand voor de huidige en toekomstige generaties?

'22/3 Tien Jaar Geleden', om 20.45 uur op VRT 1.

