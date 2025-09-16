Danira Boukhriss gaat onderuit van schrik in 'Code van Coppens': 'Een echte loserval'

Paniek, haaien en… een onverwachte smak tegen de vloer. In de nieuwe aflevering van 'Code van Coppens' trekken Kat Kerkhofs & Danira Boukhriss en Eva De Roo & Lennert Coorevits naar het tropische Aruba.
De broers Coppens sturen de duo’s de zee op, recht naar de grootste en gevaarlijkste haai ter wereld. De kandidaten moeten uit een wankele boot ontsnappen, belanden in een claustrofobische haaienkooi en proberen een zwaargewonde surfer te redden. Voor Eva is het een nachtmerrie. 'Ik ben hier écht bang', biecht ze op. 'Ik hoor de muziek van Jaws in mijn hoofd. Mijn verbeelding is veel te levendig, en daardoor heb ik waarschijnlijk ook veel angsten.' Terwijl zij de paniek amper in bedwang kan houden, proberen Kat en Danira elkaar lachend door het avontuur te loodsen. Tot Danira plots zó hard schrikt dat ze onderuit gaat… 'Een echte loserval', lacht ze achteraf. Houden de duo’s het hoofd boven water of worden ze lekkere haaienbrokjes?
'Code van Coppens', woensdag 17 september om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.
Code van Coppens op tv
Woensdag 17 september 2025 om 20u40 »
Donderdag 18 september 2025 om 16u35 »
Maandag 22 september 2025 om 23u55 »
Woensdag 24 september 2025 om 20u40 »
James Cooke en Evi Hanssen nemen het op tegen Nederlanders Martien Meiland en Wendy van Dijk. In een verlaten abdij gaan beide teams op zoek naar de vermiste broeder Petrus. Wat volgt is een tocht vol beproevingen. Wie houdt het hoofd koel?
Donderdag 25 september 2025 om 16u40 »
