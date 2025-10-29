Daan Alferink in 'Code van Coppens': 'Mijn vrijgezellenfeest en begrafenis liggen al vast'

Las Vegas wordt de stad van pure chaos wanneer Barbara Sarafian & Jonatan Medart en Daan Alferink & Hakim Chatar wakker worden als pasgetrouwde koppels met de kater van hun leven. In de nieuwe aflevering van 'Code van Coppens' belanden de duo's midden in een Las Vegas-nachtmerrie.

Ze zijn getrouwd, hebben geen flauw idee wat er gebeurd is, én zijn plots de trotse ouders van een huilende baby die niet van hen is. En alsof dat nog niet genoeg is, blijkt dat baby Carlos nog een kleine verrassing in petto heeft…

Geconfronteerd met zijn onverwachte Vegas-huwelijk vertelt Daan Alferink dat hij zijn eigen vrijgezellenfeest al zorgvuldig heeft voorbereid: 'Ik weet precies wat ik wil, en dat is niet verrast worden. Ik haat verrassingen. Ik wil opgehaald worden door een chauffeur in een leuke auto, dan gaan we langs iedereen die we gaan ophalen en rijden we naar het vliegveld. Iedereen vliegt mee, we gaan lekker naar Ibiza, daar gaan we lekker eten. Ik heb alles al voorbereid. Mijn begrafenis ook al', vertelt hij.

Overleven de pasgetrouwde koppels hun eerste dag als ouders, of wordt dit het kortste huwelijk in de geschiedenis?

'Code van Coppens', woensdag 29 oktober om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.