Cadeautje van Amy valt niet in de smaak tijdens de reünie van 'The Real Housewives Of Antwerp'

Na een seizoen vol vriendschappen, conflicten, luxe en onvergetelijke momenten, nemen de dames van 'The Real Housewives of Antwerp' afscheid in stijl.

Tijdens de langverwachte reünie blikken ze samen met Jani Kazaltzis terug op de hoogte en dieptepunten van een spraakmakend en bewogen seizoen.

De sfeer slaat om wanneer Amy onverwacht maskers uitdeelt aan enkele dames: 'Ik heb maskers mee voor jullie. Je kan dat tien minuten ophouden en een beetje fake doen.' Haar opmerking schiet bij de andere dames in het verkeerde keelgat en zet meteen de toon voor een gespannen avond. Wat een grapje moest zijn van Amy, eindigt in ruzie.

Van bitse woordenwisselingen tot hechte vriendschappen in de reünie komt alles samen. Jani neemt je mee in een exclusieve blik achter de schermen en ontdekt hoe de dames écht over elkaar denken, nu de camera’s niet meer draaien.

'The Real Housewives of Antwerp' is een co-productie van Play en Streamz in handen van productiehuis Banijay.

'The Real Housewives of Antwerp', vrijdag 30 juni op Play4 en GoPlay.