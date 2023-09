Bockie De Repper lapt alle tafelmanieren aan zijn laars in 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn'

Hij heeft de volledige menukaart van ieder restaurant in ons land verorberd, inclusief de kaart zelf. Maar dat de meeste mensen zelf hun potje op tafel toveren, is volgens fulltime restaurantbezoeker Bockie De Repper nog steeds fake news. Omdat hij weer vergeten is wat de pot in Vlaamse huishoudens schaft, stuurt Wim Opbrouck hem op culinaire queeste door Vlaanderen in 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn'.

Als een ‘vettig kuifje’ belt Bockie bij de mensen aan om zijn neus in hun kookpotten én hun levensverhaal te steken. Bij welke Vlamingen mag Bockie zijn voeten onder de eettafel schuiven? Welke vereniging ontvangt Bockie met open armen tijdens de jaarlijkse mosselsouper? Ian Thomas, Ward Lemmelijn, Dominique Persoone, Nele Somers, Bart Tommelein en Sergio Quisquater: welke bekende koppen schotelen hem niet alleen een alledaags potje, maar ook een boeiend verhaal voor?



‘De Galliër van de Vlaamse showbizz’ belandt maandag in het Venetië van het Noorden: Brugge, dé stad van chocolatier Dominique Persoone. Daar kuiert Bockie rond om te ontdekken wat er op doordeweekse dagen in de kookpotten pruttelt. Tijdens zijn eerste afspraak voelt Bockie zich misschien iets té thuis en laat hij zich niet meteen van zijn meest welgemanierde, beschaafde en beleefde kant zien…



‘Dat Eet Dan Gelukkig Zijn’, maandag 4 september om 22u10 bij VTM en donderdag om 22u20 bij VTM 2