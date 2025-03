Bittere pil na bezoek van jurylid Cerina Marchetta in 'Huis Gemaakt'

Het tweede verbouwweekend van 'Huis Gemaakt' is begonnen en de koppels hebben hun handen meer dan vol met het strippen van hun woning. In Limburg wacht de kandidaten een koude douche… Aannemer en jurylid Cerina Marchetta komt langs met slecht nieuws.

'Ik weet dat jullie de veranda mee in jullie plannen hadden verwerkt, maar ik vrees dat we die toch moeten afbreken. Ze is niet vergund, slecht geïsoleerd en bovendien ook rot', klinkt het. Vooral voor Nico en Daisy is dit een bittere pil. Hun geplande woonkamer in de veranda moet noodgedwongen een andere plek krijgen en dat dreigt ten koste te gaan van een kinderkamer. 'Ik dacht: ik smijt mijn handschoenen neer en ik ben weg. Dit is gewoon te klein', klinkt het bezorgd bij Nico. Tijd voor creatieve oplossingen...

Ook in Nieuwpoort loopt het niet van een leien dakje. 'Er was een betonplaat en we geraakten er niet meer door. We zaten nog maar aan 12 centimeter terwijl we 35 moesten uitgraven', vertelt Axelle. Werfleider Johny moet langskomen. Heeft hij goed nieuws of is dit het begin van grotere problemen? Sarvar vreest het ergste. 'Je zou willen doseren, maar daar is simpelweg geen tijd voor. Deadlines kan je niet uitstellen of annuleren.' Ook in Mechelen laat het zware werk zich meteen voelen en belandt Bowdy letterlijk in de put… 'Dat was echt mijn worst nightmare', klinkt het bij medeverbouwer Emiel.

In Haasdonk krijgen Meaghan en Manu een wel heel onfris klusje voorgeschoteld: het afbreken van het toilet. De geur is niet te harden. 'Dat is sowieso nog pipi van die oma. Echt lijkgeur, 200 keer erger dan babypampers', lacht Meaghan. Maar wanneer werfleider Johny plots langskomt, is het lachen snel voorbij. Hij wijst hen op ernstige barsten in de muur. 'Je kan de straat zien vanaf hier', klinkt het bezorgd. De koppels moeten meteen in actie schieten. Met het einde van het eerste weekend in zicht schakelen alle teams een versnelling hoger om zoveel mogelijk af te krijgen.

'Huis Gemaakt', dinsdag 4 maart om 20.40 uur bij VTM.