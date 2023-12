Beleef 'De Tijdloze Nacht' op VRT CANVAS

Op oudejaarsavond brengt 'De Tijdloze Nacht' een bloemlezing van de beste rockdocumentaires en concertfilms. 'Tijdloze' boegbeeld Michèle Cuvelier leidt in.

'Queen: Days Of Our Lives' ​ toont het leven en werk van de rockband Queen in de jaren 70, ‘80 en later.

De concertfilm 'Hungarian Rhapsody: Queen live in Budapest' covert het optreden van de rockband Queen in het Népstadion in Boedapest op 27 juli 1986.

'Pink Floyd: The story of Wish you were here' is een documentaire uit 2012 over het tot stand komen van het album Wish you were here uit 1975.

'David Bowie: Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' is een Britse documentaire en concertfilm uit 1979 door D. A. Pennebaker met de beelden van het laatste Ziggy Stardust- concert in het Hammersmith Odeon in London op 3 juli 1973.

In 'Pearl Jam Twenty', de ​ Amerikaanse documentaire van regisseur Cameron Crowe, ​ volgen we de groep Pearl Jam van juni 2010 tot april 2011. De docu schetst de geschiedenis van de band nadat Mother Love Bone in Pearl Jam transformeerde, hun gevecht met Ticketmaster en de tragedie tijdens het Roskilde Festival in 2000.

'De Tijdloze Nacht: Oudejaarsavond' tussen 20.00 en 2.00 uur op VRT CANVAS.