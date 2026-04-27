Bart Appeltans test toilet in 'Huis Gemaakt': 'Met een spot op mijn hoofd zien de buren mij zéker zitten'

De spanning stijgt in 'Huis Gemaakt', waar de koppels deze week nagelbijtend het oordeel over hun badkamers afwachten. Tijdens het jurybezoek zorgt Bart Appeltans voor een onverwacht komisch moment.

Bij het testen van een toilet in Wielsbeke plaatst hij grote vraagtekens bij een opvallend geplaatste spot. 'Met een spot recht op mijn hoofd? Dan zien de buren mij zéker zitten, dat licht helemaal op', grapt hij, tot groot jolijt van collega’s Béa Vandendael en Cerina Marchetta. 'Volle maan!', klinkt het in koor.

