Ashley wordt afge(gras)mat in 'Huis Gemaakt'

De laatste loodjes van het tuinverbouwweekend wegen zwaar in 'Huis Gemaakt'. Vooral voor Ashley, die nog nooit zo hard werd afgemat als nu.

Hun tuin in Mechelen ligt er nog kaal bij. Gelukkig is er versterking op komst: Emiels broer en papa springen bij om er een groene oase van te maken. Terwijl broer Fons zijn energie mag loslaten en grasmatten mag sleuren, moet Ashley ze leggen. Maar Fons laat er geen gras over groeien en drijft het tempo stevig op. 'Komaan Ashley, een tandje bijsteken! Dat moet sneller hé. Ik wou ze eens laten voelen hoe het is om Emiel te zijn', lacht hij.

Soumaya & Eros moeten honderden planten in de grond steken. Gelukkig krijgen ze hulp van ex-concullega’s Meaghan en Manu die ‘graven als graafmachines’. In Lummen gaat het op deadlinedag opnieuw mis: Iman wordt ziek. Gelukkig krijgt Mo hulp van Enis, de winnaar van vorig seizoen. Samen zetten ze alles op alles om de deadline te halen. Maar met nog enkele uren te gaan, dreigt hun grootste eyecatcher te mislukken… 'Ik dacht dat de lounge in één geheel kwam, maar de doos zat vol kleine, aparte plankjes'. Voor Axelle & Seppe is het puzzelen geblazen met bamboe en siergrassen. Als de tuin eindelijk af lijkt, besluiten ze nog snel een tuinpad te leggen. 'We zijn het helemaal aan het verkakken!', vreest Axelle.

En dan is het zover: juryleden Bart, Cerina en Béa beoordelen de tuinen. Ze nemen geen blad voor de mond. Wie stijgt in de ranking? En wie zakt naar de bodem?

'Huis Gemaakt', dinsdag 13 mei om 20.40 uur bij VTM.