'Alleen Elvis Blijft Bestaan' met Charlotte Adigéry

Het voorbije jaar toerde zangeres Charlotte Adigéry onvermoeibaar door Europa en Amerika. Dat had alles te maken met Topical Dancer.

Een heel straf debuut, dat ze maakte samen met partner in crime Boris Pupul en geproduced door niemand minder dan Soulwax. Het is een plaat met onweerstaanbare nummers, krachtige thema’s en weerhaakjes. De muziekpers is laaiend over het creatieve universum dat ze creëert, tot en met de podiumlooks toe.

Haar muzikaal parcours begint zo ongeveer in 2014, toen ze debuteerde als achtergrondzangeres bij Arsenal en Baloji. Ze lanceert de elektropunkgroep WWWater en brengt enkele EP’s uit. Eind 2019 werd ze genomineerd als doorbraakartiest op de MIA’s. And the rest is history.

Charlottes grote droom was om de wereld te zien met haar muziek. En die droom is ze volop aan het waarmaken.

