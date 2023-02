7 nieuwe 'Masked Singers' laten van zich horen

De teleurstelling droop van het gezicht van Herman Verbruggen toen Skiwi vorige week voor het oog van bijna 2 miljoen kijkers ontmaskerd werd in 'The Masked Singer'. Maar ook deze week kent de show geen genade en moet één deelnemer zonder pardon zijn of haar masker afzetten.

Maar niet vooraleer alle 'Masked Singers' de show van hun leven hebben gegeven. Champignon, Leeuw, Groot Licht, Soaperstar, Mummie en Raaf kunnen opgelucht ademhalen, want hen is een weekje rust gegund. Nu vrijdag 10 februari bestormen immers 7 gloednieuwe pakken het podium om hun stem voor het eerst op de kijker los te laten. Welkom Hippo, Foxy Lady, Minotaurus, Vlinder, Kolonel Mops, Kosmos en Tovenaar!

De 7 nieuwe Singers openen de show vrijdag samen op spectaculaire wijze met Take On Me van A-ha. Schuilt er een man of een vrouw in het pak, gaat het al dan niet over een professionele zanger(es) en van wie is die stem nu écht? Ook deze week vliegen de speculaties van speurders Kevin Janssens, Bart Cannaerts, nieuwkomer Tine Embrechts en voor het eerst ook een geheimzinnige mystery speurder in het rond. Die mystery speurder is alvast grote fan van het programma. 'En eigenlijk raad ik thuis in de zetel redelijk veel namen juist', klinkt het veelbelovend. De Masked Singers zijn dus gewaarschuwd…

In drie duels gaan de 'Masked Singers' de confrontatie aan met elkaar. Zwaargewicht Hippo trotseert Kosmos, Foxy Lady probeert Tovenaar te sluw af te zijn en de futuristische Vlinder, aaibare Kolonel Mops en - volgens Jens toch wat ‘scary’ - Minotaurus gooien hun lijf en leden in de strijd. Eén ding is zeker: de stemmen van deze nieuwe lichting 'Masked Singers' laten de speurders met open mond achter. 'Ik ben echt blown away! Dit is wereldklasse!', klinkt het na één van de performances uit de mond van Tine Embrechts. Van wie is dit indrukwekkend stemgeluid?

Met deze songs zingen de 'Masked Singers' de sterren van de hemel:

Hippo: It’s About Damn Time van Lizzo

​Kosmos: Ain’t Nobody van Chaka Khan

​Kolonel Mops: Sweet Caroline van Neil Diamond

​Vlinder: How Long Will I Love You van Ellie Goulding

​Minotaurus: The Show Must Go On van Queen

​Foxy Lady: Don’t Go van En Vogue

​Tovenaar: Spaceman van Sam Ryder

'Behind The Mask' op VTM GO kijkt achter de schermen van 'The Masked Singer' en brengt het verhaal van de ontmaskerden

Welke geheimen schuilen er achter de schermen van 'The Masked Singer'? In 'Behind The Mask' op VTM GO geven alle ontmaskerden een exclusieve inkijk in hun parcours en delen ze hun grootste geheimen met Vlaanderen. De bekende gezichten achter Leeuw, Hippo, Tovenaar, Raaf, Foxy Lady, Skiwi, Kosmos, Minotaurus, Kolonel Mops, Champignon, Soaperstar, Groot Licht, Mummie en Vlinder vertellen hoe ze die geheimen de hele tijd verborgen hielden, vaak zelfs voor hun eigen familie. De camera’s tonen hun voorbereidingen voor het programma, de zang- en dansrepetities en zijn er ook backstage bij tijdens de opnames wanneer de stress het hoogst oploopt. 'Behind The Mask' is elke vrijdag meteen na 'The Masked Singer' te zien op VTM GO en ook elke woensdag om 20.35 uur bij VTM.

Raad mee en waag een gok in de Guessing Game van vtm.be

Wie zelf mee wil raden en een gokje wagen naar de identiteit van de 'Masked Singers', kan dat doen in de Guessing Game op vtm.be. Daar kunnen speurders aangeven welk bekend gezicht er volgens hen achter de maskers schuilgaat. Na elke ontmaskering worden er punten uitgedeeld. Wie de identiteit van de 'Masked Singers' het snelst kan achterhalen, komt het hoogst in de ranking te staan. Kijkers kunnen het ook opnemen tegen vrienden en familieleden in een eigen ontmaskergroep. Wie wordt de beste speurder van Vlaanderen? Wie niet wil wachten tot vrijdag kan nu al beginnen raden en krijgt op vtm.be een exclusieve sneak peek van de echte stemmen van álle 14 'Masked Singers'.

'The Masked Singer': show 2, vrijdag 10 februari om 20.35 uur bij VTM.