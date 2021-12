Dit zijn de eerste beelden nieuw seizoen 'Temptation Island: Love or Leave'

Foto: © Videoland/Tom Cornelissen

In het nieuwe seizoen 'Temptation Island: Love or Leave' worden de liefdesavonturen van vier koppels en 24 singles gevolgd en staat de vraag of de koppels met de ware liefde zijn centraal. Het tweede seizoen wordt gepresenteerd door Monica Geuze en Viktor Verhulst en is vanaf deze maand te zien bij Videoland. De officiële releasedatum wordt later bekendgemaakt.