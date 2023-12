Seizoen 2 van 'Southern Hospitality' op Hayu

De glamoureuze restaurant eigenaar Leva Bonaparte en haar dynamische personeel, bestaande uit Mia Alario, Joe Bradley, Bradley Carter, TJ Dinch, Will Kulp, Grace Lilly, Maddi Reese, Emmy Sharrett, Mikel Simmons en Lucía Peña keren terug voor een tweede seizoen van 'Southern Hospitality'.

Het team bij Republic wordt vergezeld door de nieuwe VIP-serveerder Oisin O’Neill, die met zijn aanwezige persoonlijkheid de boel opschudt.

Het nachtleven op King Street wordt alsmaar bruisender en de concurrentie heviger, waardoor het team bij Republic drukker is dan ooit. Leva eist niets minder dan perfectie van haar personeel en zit er bovebop. Haar ooit hechte team wordt geconfronteerd met tal van obstakels, terwijl ze proberen hun banen te behouden en tegelijkertijd hun vriendschappen en relaties te onderhouden. Wanneer geruchten, beschuldigingen van bedrog en uitspattingen uit het verleden het personeel achtervolgen, werken ze hard om aan Leva te bewijzen dat ze nog steeds in staat zijn om de populairste club in Charleston te runnen.

Dit seizoen

Nadat ze zich realiseert dat haar personeel te gemakzuchtig en een beetje te comfortabel is geworden, eist bazin Leva Bonaparte dat haar VIP-team een vlekkeloze gedragscode handhaaft en zal dit de start zijn voor een nieuw regime bij Republic.

Mia Alario/VIP-Host, leeft volgens het motto "hard werken, hard feesten". Haar financiële baan vanuit huis is haar kantoor en Republic is haar speeltuin. Sinds de ontmoeting van een laatste man in haar leven, probeert Mia haar wilde kant in toom te houden, maar dat weerhoudt haar er niet van zich te bemoeien met het liefdesleven van haar vrienden. Eén ding dat nooit zal veranderen, is Mia's bereidheid om haar mening te uiten. Wanneer Leva een blijvende verandering doorvoert bij Republic, aarzelt Mia niet om haar mening te geven, zelfs als dat betekent dat ze zichzelf in de vuurlinie plaatst.

Als de eerste die klanten bij de deur begroet, voelt Joe Bradley/VIP-manager de druk om altijd aan te staan. Hij realiseert zich dat de kwaliteit van zijn relaties met vrienden en familie afneemt en ontdekt dat zijn baan niet gegarandeerd is. Hierdoor trekt hij zijn identiteit en toekomst bij Republic in twijfel. Wanneer de mensen die het dichtst bij Joe staan hem beschuldigen dat zijn nieuwe vriendschappen boven oude vriendschappen gaan, wordt zijn loyaliteit op de proef gesteld.

Bradley Carter/VIP-bediende is klaar om zijn imago van de foute jongen van zich af te schudden na de geruchten van ontrouw van vorig jaar. Op professioneel gebied, bloeit hij op na een recente promotie bij Republic en met zijn persoonlijke trainingbedrijf, Body by Brad, als zijn belangrijkste bron van inkomen. In zijn pogingen om zich professioneel te verbeteren, ontdekt Bradley wie zijn echte vrienden zijn. Maar een sappig nieuw gerucht staat zijn streven om alles te hebben, in de weg.

In Charleston, zijn geheimen altijd veilig bij TJ Dinch/Barman. Hij is een vast gezicht bij Republic en is er om ervoor te zorgen dat de bar soepel draait, terwijl de gasten al hun roddels delen. TJ is de man met alle antwoorden. Buiten het werk worstelt TJ echter om liefde te vinden, zelfs wanneer de man van zijn dromen misschien recht voor zijn neus staat.

De klok blijft tikken voor Will Kulp/Barman, nu zijn dagen in Charleston geteld zijn. Wanneer hij besluit terug te keren naar de rechtenstudie om zijn droom om advocaat te worden na te streven, is zijn vriendin Emmy ervan overtuigd dat een langeafstandsrelatie gemakkelijk te overwinnen zal zijn. Nadat Will het onderwerp wordt van het lokale geruchtencircuit, worden zijn relatie en vriendschappen op de ultieme proef gesteld.

Het leven zit nog steeds vol verrassingen voor Grace Lilly/VIP-gastvrouw. Ze heeft de veranderingen en nieuwe begin omarmt en afscheid genomen van f-boys en hallo gezegd tegen haar nieuwe vriend, Liam. Sinds ze begonnen zijn met daten, hebben ze een baby verwelkomd in hun leven - Fergie de kat. Wanneer dingen te mooi lijken om waar te zijn, wordt Grace geconfronteerd met een onverwachte wending van gebeurtenissen die haar op een pad stuurt om haar ritme weer te vinden.

Helemaal vanuit de andere kant van de oceaan komt Oisin O’Neill/VIP-bediende als een vis in het water bij Republic. Hij is verhuisd van Wicklow naar Dublin, van NYC naar Tulum, en nu heeft hij zich gevestigd in Charleston. Nadat hij zijn professionele rugbycarrière op pauze heeft gezet om een internationale carrière in het nachtleven na te streven, krijgt hij met hulp van goede vriend Maddi een belangrijke positie in het team van Leva. Als nieuwkomer in dit veelzijdige team, navigeert Oisin door lastige wateren wanneer zijn flirterige aard gemengde reacties oproept van zijn collega's en hun vriendjes.

Maddi Reese/DJ & VIP Manager maakt naam voor zichzelf in de muziekscene. Wanneer ze niet aan het werk is bij Republic, waagt ze zich buiten het zuiden, met ambities om op een dag op te treden in Miami. Nu weer terug bij haar vriend Trevor, zijn ze samen gaan wonen en plannen ze voor de toekomst. Net wanneer ze denkt dat ze zijn ontrouwe manieren achter zich heeft gelaten, komt er een nieuwe beschuldiging naar boven die haar wereld doet schudden.

Na jarenlang te hebben gewacht op anderen, geeft Emmy Sharrett/VIP-bediende eindelijk prioriteit aan zichzelf. Met haar vriend Will die de stad verlaat voor de rechtenstudie, stelt ze haar ambities als 'trophy wife' even uit en richt ze zich op carrièrekansen bij Republic. Toch komt haar relatie in gevaar na een duistere nacht van feesten, wat bij iedereen twijfels oproept over de loyaliteit van Will.

Mikel Simmons/VIP Host geeft 'altijd feesten' een nieuwe betekenis. Vrijwel elke avond is hij te vinden bij Republic, of hij nu aan het werk is of buiten werktijd plezier maakt met vrienden. Hij vindt het heerlijk om tijd te spenderen met zijn vriendinnen Grace en Maddi, maar wanneer hij merkt dat hij zijn tijd moet verdelen tussen de meiden en hun vriendjes, komt Mikel voor een keuze te staan.

Lucía Peña/Voormalig VIP-bediende ontdekt dat haar wereld op zijn kop staat nadat ze het nieuwste slachtoffer is geworden van het nieuwe regime bij Republic. Als alleenstaande moeder en huiseigenaar met oplopende rekeningen heeft Lucía geen andere keuze dan snel orde op zaken te stellen. Terwijl ze op zoek is naar een nieuwe baan, krijgt haar romantische leven een opkikker wanneer er een nieuwe liefde verschijnt.

'Southern Hospitality' is geproduceerd door Haymaker East met Aaron Rothman, Josh Halpert, Jessica Chesler, Alexandra Faccinto, Bill Langworthy en Erin Foye als uitvoerende producenten en Jesse Light als co-uitvoerende producent. Leva Bonaparte en Lamar Bonaparte zullen ook dienen als uitvoerende producente.

Stream het gloednieuwe seizoen van 'Southern Hospitality' op Hayu vanaf 8 december, op dezelfde dag als de VS.