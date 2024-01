Prime Video kondigt 'Jorik' over controversiële rapper Lil' Kleine aan

Het langverwachte verhaal over het leven van de controversiŽle Nederlandse rapper Lil' Kleine (Jorik Scholten) wordt onderzocht in een documentaireserie die vanaf 19 januari exclusief te zien is op Prime Video.

De documentaire geeft unieke inzichten in het leven van één van de beroemdste artiesten van Nederland, nadat hij van zijn voetstuk viel terwijl het hele land meekeek. De serie volgt Jorik na zijn arrestatie wegens fysieke mishandeling van zijn toenmalige verloofde en toont de nasleep van het verlies van zijn carrière, zijn vrienden en toegang tot zijn zoon. Jorik en de mensen om hem heen vertellen voor het eerst over de kwesties die spelen, waaronder roem, disfunctionele families, middelenmisbruik en relationele conflicten.

Over 'Jorik'

De Nederlandse rapper Jorik (ook bekend als Lil’ Kleine) wordt gecanceld na beschuldigingen van zware mishandeling. Iedereen sprak erover toen de beelden van de vermeende mishandeling op elke televisiezender en ieder social media platform werden getoond.

Na zijn vrijlating uit de gevangenis in maart 2022 hebben we weinig van Jorik gehoord. Hoe is zijn leven, persoonlijk en als artiest, sindsdien geweest? In deze driedelige documentaireserie vertellen Jorik en de mensen om hem heen voor het eerst over de kwesties die spelen en krijgen we een unieke inkijk in Jorik's controversiële leven.

Met: Jorik Scholten, Nova Scholten, Maarten Scholten, Julien Willemsen (Jack $hirak), Jonna Fraser, Boef, SFB, Ronnie Flex.

De driedelige documentaire 'Jorik' is vanaf 19 januari exclusief te zien op Prime Video.