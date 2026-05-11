Ontdek nu de trailer van het nieuwe seizoen van 'Tucci in Italy'
Met een diepere en persoonlijkere reis keert de voor een Academy Award® genomineerde, Emmy®- en Golden Globe®-winnende acteur Stanley Tucci terug naar zijn geliefde Italië.
In vijf nieuwe regio’s, Napels en Campanië, Sicilië, Le Marche, Sardinië en Veneto, onderzoekt hij de verbinding tussen het historische landschap van Italië en zijn rijke culinaire tradities, waarbij het ritueel van samen eten nog altijd de ultieme uitdrukking vormt van de Italiaanse cultuur en identiteit.
'In Italië is eten nooit zomaar eten. Het is herinnering, identiteit en soms zelfs aanleiding voor een stevige discussie', zegt Tucci. 'Dit seizoen verkennen we hoe het verleden het heden blijft vormen, telkens aan de hand van een regio en een buitengewone maaltijd. Ik ben ontzettend blij dat ik deze bijzondere verhalen en inspirerende mensen met jullie mag delen.'
In seizoen 2 reist Tucci af naar nieuwe regio’s, waaronder Le Marche, een minder bekende bestemming die hij niet eerder heeft bezocht in de serie. Deze regio, gelegen in Midden-Italië aan de Adriatische kust, staat bekend om haar rijke culinaire tradities, die nog grotendeels onontdekt zijn door internationale reizigers. In Campanië en de iconische hoofdstad Napels staat hij stil bij een ooit vergeten druivensoort, terwijl hij in Veneto duikt in het gepassioneerde culinaire debat over de oorsprong van tiramisu. Daarnaast verkent Stanley twee zeer verschillende eilanden: Sardinië, waar hij de relatie tussen voeding en een lang leven onderzoekt, en Sicilië, waar de multiculturele geschiedenis een onmiskenbare en smaakvolle stempel heeft gedrukt op de lokale keuken.
'Tucci in Italy' is vanaf 12 mei vanaf 18.00 uur te zien op National Geographic en te streamen op Disney+.
