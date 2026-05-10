Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 11 mei 2026 – aflevering 4596

Erik strikt Alexander Herrmann voor zijn podcast en viert dit later met Yvonne. Kilian denkt aan Fanny en wil met haar praten, wat Larissa in paniek brengt. Sophia maakt Christoph jaloers met Yannik, die beseft dat hij door haar gebruikt wordt.



Dinsdag 12 mei 2026 – aflevering 4597

Leo gaat op controle voor zijn blessure, maar hij heeft het moeilijk om verder te revalideren. Yvonne probeert zich tegenover Erik nader te verklaren, maar hij laat haar overstuur achter. Bij Hildegard en Alfons verloopt hun avond anders dan gedacht.



Woensdag 13 mei 2026 – aflevering 4598

Larissa doet Kilian geloven dat de roos hun liefde symboliseert, maar hij herinnert zich meer over Fanny. Yannik ontdekt Larissa's dossier. Terwijl Erik worstelt met Yvonnes vertrek, krijgt Massimo een dubieus voorstel van Sophia.



Donderdag 14 mei 2026 – aflevering 4599

Yannik dwingt Larissa de waarheid aan Kilian te vertellen. Terug in het Fürstenhof probeert Kilian met Fanny herinneringen op te halen. Sophia botst met Christoph over een prijsuitreiking. Leo krijgt slecht nieuws over zijn knie en ontmoet daarna Elias.



Vrijdag 15 mei 2026 – aflevering 4600

Kilian beseft dat zijn liefde voor Fanny geen toekomst heeft en probeert zich op Larissa te richten. Olivia en Massimo vinden intussen mogelijk een spoor naar de dader. Lale bereidt verder de prijsuitreiking voor en wil een veiling organiseren.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

