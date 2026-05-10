Nieuw seizoen '1000-lb Sisters' op TLC

De zussen Amy en Tammy, die ooit samen de strijd tegen hun extreme overgewicht voerden, lijken steeds verder uit elkaar te groeien in het nieuwe seizoen van '1000-lb Sisters'.

Ze hebben elkaar al maanden niet gezien, maar schelden ondertussen wel op elkaar in de groepschat die ze delen met hun broer en twee andere zussen. Is Amy jaloers op Tammy, omdat haar zus maar liefst 240 kilo is afgevallen, terwijl zij zelf nog altijd worstelt met haar gewicht? Tammy lijkt op haar beurt weinig begrip te tonen voor Amy’s problemen. Als Amy vervolgens aankondigt te gaan trouwen met Brian, reageert haar familie minder enthousiast dan ze hoopte. Zeker wanneer ze vertelt dat ze er een griezelig Halloweenfeest van wil maken op een spooklocatie.

Komt Amy steeds meer alleen te staan? Tammy leeft juist op en vindt een nieuwe liefde met wie ze gaat samenwonen. Komt het ooit nog goed tussen de zussen die ooit zo eensgezind waren in de strijd tegen hun overgewicht?

