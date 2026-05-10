'PowNed of View: ME' over toenemend geweld tegen politie en de Mobiele Eenheid
Het geweld tegen de politie en de Mobiele Eenheid (ME) neemt toe. Demonstraties bij AZC's en voetbalwedstrijden monden steeds vaker uit in gewelddadige rellen. Moet daar harder tegen worden opgetreden? En tot hoever mag de ME gaan in het gebruik van geweld?
In de nieuwe 'PowNed of View' onderzoekt verslaggever Abel Bijlsma hoe de ME, in de volksmond de ‘relpolitie’ met deze ontwikkelingen omgaat.
Abel staat als verslaggever vaak langs de zijlijn als de ME in actie komt bij rellen en demonstraties. Voor deze aflevering kruipt hij zelf in de huid van een ME’er. Hij loopt mee tijdens intensieve trainingen, waarin realistische rollenspellen laten zien hoe snel situaties kunnen escaleren en welke beslissingen agenten in een split second moeten nemen.
De documentaire plaatst het onderwerp in een bredere context. Het aantal demonstraties groeit, spanningen lopen op en conflicten halen steeds vaker de voorpagina’s en sociale media. In 2025 is het aantal incidenten waarbij vuurwerk naar de politie wordt gegooid in één jaar tijd bijna verdrievoudigd. Ook het aantal gevallen van openlijk geweld steeg met 47 procent.
Abel fileert de middelen en dilemma’s achter ME-optredens, van het mogelijke gebruik van het FN 303-wapen tot de politieke afwegingen van 'demonstratieburgemeester' Jan van Zanen. Met onderzoeker Henk Ferwerda schetst hij een demonstratielandschap dat kantelt en legt hij de vraag op tafel hoe de politie zich staande houdt in die nieuwe werkelijkheid.
'PowNed of View: ME', maandag 11 mei om 20.25 uur bij PowNed op NPO 3 en NPO Start.
