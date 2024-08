Niet te missen op Disney+ dit najaar: gloednieuwe series en terugkerende favorieten

Disney+ bevestigt heel wat titels die dit najaar exclusief naar de streamingservice komen, waaronder Marvel Television's 'Agatha All Along' met Kathryn Hahn in de hoofdrol, Lucasfilms volgende Star Wars-serie 'Star Wars: Skeleton Crew', 'Doctor Odyssey' van Ryan Murphy, de nieuwe Britse Original dramaserie 'Rivals' gebaseerd op de iconische roman van Dame Jilly Cooper.

En de nieuwste seizoenen van 'Only Murders in the Building' en FX's 'The Old Man'.

Lokale Originals

De Britse Original 'Rivals' (verschijnt binnenkort), geproduceerd door Happy Prince, onderdeel van ITV Studios, is de langverwachte achtdelige serie gebaseerd op de beroemde roman van Dame Jilly Cooper. Tegen de achtergrond van de drama, overdaad en schokkende capriolen van de machtsbeluste sociale elite van het Engeland van de jaren '80, duikt 'Rivals' in de meedogenloze wereld van de onafhankelijke televisie in 1986. De sterrencast bestaat uit Alex Hassell, Bella Maclean, Katherine Parkinson, David Tennant, Aidan Turner, Nafessa Williams, Emily Atack, Catriona Chandler, Danny Dyer, Rufus Jones, Lisa McGrillis, Luke Pasqualino, Claire Rushbrook en Victoria Smurfit.

De eerste Nederlandse Disney+ Original dramaserie 'Nemesis' komt ook dit najaar (16 oktober) naar Disney+. 'Nemesis' is een complotthriller over financiële misdaad en belastingontwijking in de top van Nederland: een schaduwwereld vol brievenbusfirma’s en doodlopende paper trails. In de serie schitteren Lies Visschedijk, Romana Vrede, Peter Blok, Jade Olieberg, Bram Suijker,, Chris Peters en Florian Regtien in de hoofdrollen. De serie is geproduceerd door Sander van Meurs en Pieter Kuijpers van Pupkin, bekend van onder 'Van God Los', 'The Spectacular', 'Ares' en 'Riphagen'. De serie is gecreëerd door Willem Bosch en geschreven door Amira Duynhouwer, Saar Ponsioen en Ashar Medina. Willem Bosch en Aniëlle Webster hebben de achtdelige serie geregisseerd. 'Nemesis' is gebaseerd op de roman van Simon de Waal.

Ook de zesdelige Britse Original docuserie 'In Vogue: The 90's' komt dit najaar naar Disney+ (13 en 20 september), met een A-list cast uit de mode-, film- en muziekwereld, naast Vogue's Anna Wintour, Edward Enninful, Hamish Bowles en Tonne Goodman. Deze baanbrekende serie onthult het verhaal van de meest gevierde mode- en popcultuurmomenten uit de jaren 90.

General Entertainment

Het algemene entertainmentaanbod van Disney+ blijft deze herfst groeien met het langverwachte nieuwe drama 'Doctor Odyssey' (verschijnt binnenkort) van uitvoerend producent Ryan Murphy en met Joshua Jackson en Don Johnson in de hoofdrollen.

Daarnaast verschijnt dit najaar ook 'Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band' (verschijnt binnenkort) op Disney+, een spannende nieuwe documentaire met de meest diepgaande blik ooit op de totstandkoming van hun legendarische live-optredens en achter de schermen bij hun wereldtournee in 2023-2024.

De bekroonde hitseries 'Only Murders in the Building' (27 augustus) en FX's 'The Old Man' (binnenkort) keren dit najaar ook terug naar Disney+ met langverwachte gloednieuwe seizoenen.

Marvel Studios

Marvel-fans kunnen ook uitkijken naar de langverwachte serie 'Agatha All Along' (19 september.) 'Agatha All Along' is een spin-off van de veelgeprezen serie 'WandaVision' en volgt de beruchte Agatha Harkness die zich machteloos voelt nadat een verdachte goth Teen bevrijdt uit een verwrongen betovering. Agatha en de mysterieuze Teen moeten een heksenkring vormen en het gevaarlijkse pas van de Witches' Road afreizen als een kans wil hebben haar heksenkracht terug te krijgen.

Lucasfilm

Dit najaar verschijnt 'Star Wars: Skeleton Crew' (4 december) op Disney+, met Jude Law in zijn eerste verschijning in het Star Wars-sterrenstelsel. 'Star Wars: Skeleton Crew' volgt de reis van vier kinderen die een mysterieuze ontdekking doen op hun schijnbaar veilige thuisplaneet en vervolgens verdwalen in een vreemd, gevaarlijk sterrenstelsel. Ze moeten hun weg naar huis zien te vinden terwijl ze paden kruisen met onder anderen Jod Na Nawood, het mysterieuze personage dat wordt gespeeld door Law.

National Geographic

Dit najaar komt ook Nat Geo's vierdelige serie 'Tsunami: Race Against Time' naar Disney+ (verschijnt binnenkort.) 20 jaar sinds een van de dodelijkste natuurrampen in de geschiedenis, die zich over 14 landen uitstrekte, biedt 'Tsunami: Race Against Time' biedt een 360-gradenblik op de hartverscheurende gebeurtenissen van de tsunami in de Indische Oceaan in 2004. De krachtige serie, van de uitvoerende producenten Tanya Winston en Danny Horan van het meermaals bekroonde Blast Films en geregisseerd door Daniel Bogado, Emmy Award-winnende filmmaker van Nat Geo's '9/11: One Day in America', bevat persoonlijke getuigenissen van overlevenden, wetenschappers die een race tegen de klok hielden om de catastrofale ramp te begrijpen en de wereld te waarschuwen, journalisten die het schokkende nieuws naar buiten brachten en de onverschrokken reddingswerkers die hun leven riskeerden om anderen te redden. De vierdelige serie biedt de meest uitgebreide en meeslepende kijk op de verwoestende golf die over de oceaan raasde en een spoor van verwoesting achterliet.