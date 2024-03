Koen Pieter van Dijk presenteert 'Inpakken Met All Stars' op MTV

MTV onthult dat 'Inpakken Met All Stars' – het voorprogramma van 'Ex On The Beach: Double Dutch All Stars' – terugkeert met presentator Koen Pieter van Dijk. 'Inpakken Met All Stars' gaat zondag 10 maart om 16.00 uur in première op het YouTube-kanaal van MTV Nederland met wekelijks een nieuwe aflevering.

Ex on the Beach: Double Dutch All Stars zal vanaf 7 april te zien zijn op MTV Nederland & België om 21.20 uur, en op MTV.nl.

Zoals onlangs aangekondigd is 'Ex on the Beach: Double Dutch' terug met een 'All Stars' seizoen. Ook het voorprogramma 'Inpakken Met All Stars' komt terug. Iedere week gaat Koen Pieter van Dijk op bezoek bij twee castleden uit dit nieuwe seizoen om te ontdekken hoe ze zich voorbereiden op hun reis, de ervaring, het aankomende drama en hoe ze besluiten wat ze moeten inpakken voor het nieuwe seizoen 'Ex on the Beach: Double Dutch All Stars'.

In de première van 'Inpakken Met All Stars' zie je Ayleen en Luca voordat ze beginnen aan hun avontuur bij een voor hen nog onbekende locatie. Samen met Koen bespreekt de pittige Ayleen haar uiterlijke transformatie en vervolgens spreekt Luca over het aantal dames waar hij de koffer mee wil induiken. Hebben ze hun hoofd meer bij de lust of het drama voordat ze vertrekken? Wat nemen ze mee? En voor wie zijn ze bang? Koen pluist het uit bij zijn eerste bezoek aan de 'All Stars'.

Koen Pieter van Dijk is terug bij MTV

Koen Pieter van Dijk is een Nederlandse influencer en voormalig MTV-presentator die weer terugkeert op het oude nest. Bekend van 'niet lullen maar poetsen’, werd deze reality-ster al snel de uitgesproken host van MTV-programma's als 'MTV EMA Best Dutch act', 'Just Tattoo of Us', 'Inpakken Met' en 'Meekijken Met'. Ook heeft hij meegedaan aan 'Alleskunners VIPS', was hij te zien in 'Special Forces' en liet hij zijn kwetsbare kant en strijd zien in de docu 'Koen Aandachtsjunk' die gebaseerd is op zijn persoonlijke boek 'Gelukkig Verloren'.

Met zijn liefde voor reality en de 'All Stars' cast is hij voor MTV de aangewezen persoon om hen thuis op te zoeken, het hemd van het lijf te vragen en een handje te helpen met het inpakken van hun koffer voor dit nieuwe seizoen van 'Inpakken met All Stars'.

'Inpakken Met All Stars' wordt geproduceerd door Tigris Media voor MTV Entertainment Studios.