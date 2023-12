Kijk naar 'Holden Bros. Restos' op Discovery

In de heuvels in het buitengebied van San Antonio sleutelen de broers Willie en Stephen Holden samen aan iconische auto's. Met een strikt budget van 25.000 dollar proberen ze oude verroeste wagens weer een nieuwe glans en moderne uitstraling te geven zodat ze met winst kunnen worden doorverkocht.

Ze zoeken daarom naar auto’s die rond de 5.000 dollar kosten en stoppen er dan nog 20.000 dollar aan materiaal in. Zo vinden ze in de eerste aflevering van Holden Bros. Restos een '66 Ford F-350 waar niet veel exemplaren meer van bestaan. Hoewel de klassieke pick-up er van buiten zeer verweerd uitziet, menen ze toch een goede deal te hebben. Ze zetten een box op met laden waar gereedschap in vervoerd kan worden en geven de gehele auto een stoere zwarte spuitbeurt. Zo kan deze zeldzame sixties truck nog weer jaren mee!

Anders auto’s waar ze een nieuwe bestemming voor maken zijn onder meer een '76 Postal Jeep, een 1988 Blazer, een ‘85 Dodge en een Volkswagenbusje uit de jaren zestig. Autoliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen met deze leuke nieuwe serie.

'Holden Bros. Restos', vanaf donderdag 7 december om 21.30 uur op Discovery.