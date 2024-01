Hitserie 'Ink Master' keert terug op MTV met een gloednieuw seizoen

Het langverwachte 15e seizoen van 'Ink Master' gaat 18 januari in première. De gloednieuwe afleveringen zijn iedere donderdag om 22.00 uur te zien op MTV.

Het nieuwste seizoen van 'Ink Master' wordt gepresenteerd door Joel Madden, kunstondernemer en frontman van de pop-punkband Good Charlotte. Drievoudig 'Ink Master'-winnaar DJ Jambe versterkt dit jaar de jury. Hij neemt plaats naast Ryan Ashley, de eerste vrouwelijke winnaar van de competitie, en Nikko Hurtado, een van ‘s werelds meest bekende tattoo-artiesten. 'Ink Master' wordt geproduceerd door MTV Entertainment Studios en Truly Original.

Vijftien nieuwe getalenteerde tattoo-artiesten gaan in het nieuwste seizoen van 'Ink Master' de strijd met elkaar aan. Ze krijgen uitdagende opdrachten en leggen het tegen elkaar af in indrukwekkende eliminatierondes. De winnaar zal niet alleen de felbegeerde titel van 'Ink Master' verdienen, maar er ook vandoor gaan met de hoofdprijs van $250.000.

'Ink Master' wordt uitvoerend geproduceerd door Glenda Hersh, Steven Weinstock en Andrea Richter van Truly Original. Daniel Blau Rogge is uitvoerend producent en Ivanna Palace heeft de leiding over de productie namens MTV Entertainment Studios.