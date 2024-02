'Ex On The Beach: Double Dutch All Stars' binnenkort nieuw op MTV

'Ex On The Beach: Double Dutch' keert vanaf zondag 7 april om 22.00 uur terug met een exclusief All Stars-seizoen op MTV Nederland, België en MTV.NL. De cast bestaat uit Ayleen, Elias, Ivory, Luca, Maxim, Michelle, Shirley en Yara-Nour.

Zij reizen naar de adembenemende villa in Colombia voor negen afleveringen, gevolgd door een reünie.

'MTV's Ex On the Beach: Double Dutch All Stars' is terug! Fans mogen dit gloednieuwe seizoen niet missen. In 'Ex On The Beach: Double Dutch All Star's gaan acht bekende, sexy singles uit Nederland en België naar het prachtige Colombia waar ze in de villa kunnen genieten van alle luxe, zon en lust – tot de Tablet of Terror toeslaat. Dit zorgt voor onverwachte wendingen, verrassingen en een leger aan exen om de vakantie van de singles tot een hel te maken.

Maak kennis met de acht 'All Stars':

Ayleen (23) @Ayleenbella

'Ik weet dat als ik meedoe het een topseizoen wordt.'

Ayleen gaat blanco het All Stars-seizoen in. Ze wil niet dat het saai wordt, en verwacht dat ze wel herrie gaat schoppen. Want als Ayleen nee zegt, bedoelt ze ook echt nee en als iemand doordramt, kan ze erg boos worden. Hoewel ze zegt dat ze alleen vroeger een 'bitch' was, vindt ze zichzelf nu een heel aardig persoon. Maar maak je geen zorgen, ze is nog steeds glashelder in het aangeven van haar grenzen en is niet bang om wat drama te beginnen als de villa naar haar mening te saai wordt.

Elias (25) @eliasgiannoccaro

'Ik heb alles gedaan wat je je kan inbeelden met een vrouw.'

Elias is een oude bekende; deze 25-jarige DJ heeft al twee keer eerder meegedaan aan 'Ex on the Beach: Double Dutch' en staat ook bekend als 'Chainboy'. Natuurlijk neemt hij zijn ketting ook dit 'All Stars' seizoen weer mee. Sinds zijn ex zijn hart heeft gebroken, vertrouwt hij vrouwen niet meer. Hij is al een hele tijd single en is voornamelijk in de sportschool te vinden. Elias is nogal een dominant type en hij ziet snel of een meisje hem interessant vindt. Zijn praatjes vullen zeker de gaatjes!

Ivory (28) @ivory_mitchblase

'Ik heb allang niet meer bijgehouden hoeveel vrouwen ik precies heb gehad.'

Na 'Ex on the Beach: Double Dutch' ging het goed met Ivory. Hij is nog steeds DJ, maar nu onder een nieuwe naam: DJ Mesmo. Ivory leeft voor muziek en zijn vrienden noemen hem een levende muziekencyclopedie. Als hij single is, maakt Ivory graag plezier en verkent hij zijn mogelijkheden. Hij zit niet stil en neemt nooit genoegen met één partner. Hij raakt snel verveeld en heeft daarom altijd meerdere scharrels in zijn telefoon staan.

Luca (26) @lucaghianii

'Monogamie bestaat niet, geloof ik.'

Na zijn deelname aan seizoen 8, is Luca behoorlijk populair geworden als influencer en DJ. Hij kijkt positief terug op zijn vorige deelname aan 'Ex on the Beach: Double Dutch', maar hij doet beslist niet mee om vrienden te maken. Luca heeft zo'n 100 avontuurtjes gehad en bijna geen serieuze relaties; hij denkt dat hij nooit echt verliefd is geweest. Degene die hem verliefd maakt, krijgt een lintje van zijn moeder.

Maxim (20) @maxim_vdn

'Mijn vrienden noemen me ook wel 'knolhaas', dat fuckboy betekent'

Volgens eigen zeggen kunnen we dit seizoen een 'hevige' Maxim verwachten. Hoewel hij niet van drama houdt, is hij niet vies van een beetje uitlokken. Hij heeft de vorige keer laten zien dat hij twee weken zonder seks kan, maar zijn zijn hormonen ook dit jaar bestand tegen de bloedmooie, sexy singles in de villa?

Michelle (21) @michellelatisha_

'Ik heb echt een kort lontje dat heel snel naar boven komt.'

In het laatste seizoen van Ex on the Beach: Double Dutch vond Michelle zichzelf veel te lief. Ze had het idee dat mensen vrij snel over haar heen liepen. In dit 'All Stars'-seizoen wil ze niet zoveel van de andere deelnemers pikken. Als je haar iets hebt aangedaan, zal ze dat nooit vergeten en belooft ze je op de een of andere manier terug te pakken. Zal haar vakantie weer helemaal in het teken staan van lichamelijke inspanning? Of zal ze zich richten op haar nieuwe vurige karakter?

Shirley (29) @shirleycvc

'Ik doe niks. Instagram is mijn werk. Ik hoef niks bijzonders te doen. Ik moet alleen zorgen dat ik ben opgemaakt en aankleed en dan ben ik klaar.'

Reality trooper Shirley was eerder te zien in seizoen 7 en is klaar voor dit nieuwe seizoen. Ze is niet van plan om een saaie vakantie te hebben, want ze heeft altijd wel iets te zeggen. Ze komt voor lust, sensatie en gezelligheid. Shirley heeft pas recent ontdekt dat ze gemakkelijk verliefd wordt. Ze zegt alleen dat ze niet dom genoeg is om naar dat gevoel te luisteren.

Yara-Nour (20) @yara.nourjade

'Ik laat mij graag versieren door de jongens. Ik stap niet snel op iemand af.'

Yara-Nour was in seizoen 9 te kort in de villa om haar doel te bereiken. Dat is namelijk seks hebben met iemand op televisie. Onze transgenderkoningin zal dit seizoen haar meest sexy zelf zijn. Haar ideale date is een romantische zonsondergang met lekker eten en een glas wijn. Yara-Nour vindt het belangrijk dat je elkaar goed leert kennen tijdens een date. Haar hobby's zijn uitgaan en reizen, maar ze staat ook graag in de keuken om taarten te bakken.

'MTV's Ex On the Beach: Double Dutch All Stars' gaat op zondag 7 april om 22.00 uur exclusief in première op MTV Nederland, België en op MTV.NL. Daarnaast is het vanaf dinsdag 9 april te zien op Videoland.

'MTV's Ex On the Beach: Double Dutch All Stars' wordt geproduceerd door No Pictures Please voor MTV Entertainment Studios, in samenwerking met Tigris Media als digitale content productiepartner en Whizkid als format-eigenaar.