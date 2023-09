Een nieuw seizoen van 'Welcome To Plathville' op TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2023

Het rommelt nog steeds in de ooit zo hechte familie Plath, zoals te zien is in het nieuwe seizoen van 'Welcome to Plathville'. Als aanstichtster wordt Olivia gezien, de vrouw van oudste zoon Ethan die zich te vaak negatief uitspreekt over de conservatieve familie die tot haar komst op een zeer traditionele manier leefde zonder televisie, zonder internet en zonder andere moderne zaken.