'Border Control Sweden' nieuw op Discovery

Elke dag passeren er duizenden mensen de grensposten van Zweden, maar niet iedereen houdt zich daarbij aan de regels. Van goederen waar geen invoerbelasting over wordt betaald tot grote hoeveelheden illegaal smokkelwaar – van alles wordt geprobeerd ongezien langs de douane te krijgen.

Aan de mannen en vrouwen van de 'Border Control Sweden 'de taak om deze zaken op te sporen en tegen te houden. Deze nieuwe serie volgt hun werk onder meer op de luchthaven van Stockholm waar 26 miljoen passagiers per jaar langskomen.

In de eerste aflevering krijgen ze een tip over een verdachte passagier uit Israël die inderdaad een lading verdovende middelen in zijn bagage blijkt te hebben. Ook de douane bij de havens van Helsingborg en Trelleborg zijn alert op illegaal smokkelwaar, met name op alcohol dat in Zweden erg duur is en daarom een gewild item is om binnen te smokkelen. Dat de Zweedse douaniers niet alleen voor hete vuren komen te staan, blijkt als een koelwagen door de mobiele scanner rijdt en mogelijk een verdachte lading bevat. Een van de beambte besluit de ijskoude wagen in te klimmen om een kijkje te nemen. Ook voor een temperatuur van -25 graden Celsius deinzen de doortastende douaniers duidelijk niet terug.

'Border Control Sweden', vanaf woensdag 20 december om 21.30 uur op Discovery.