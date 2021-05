Play-familie zendt vanaf dit najaar UEFA Europa League en UEFA Europa Conference League live uit

De landskampioen is bekend, de Europese tickets zijn verdeeld. En wie na de passage van de Rode Duivels maar niet genoeg kan krijgen van Europees voetbal, zit vanaf dit najaar goed bij de Play-familie.

SBS Belgium en Play Sports hebben namelijk de rechten verworven voor de livewedstrijden van de UEFA Europa League én de nieuwste Europese voetbalcompetitie: de UEFA Europa Conference League. De komende drie jaar – van 2021 tot 2024 – meten onze Belgische clubs zich met de Europese grootmachten. De wedstrijden van beide topcompetities zullen telkens afgewerkt worden op donderdag en zijn te zien op Play4 of Play6. Gilles De Coster staat in voor de presentatie en verzorgt de voor- en nabeschouwing. Bart Raes is de vaste commentator van dienst. Ook Play Sports Open zal elke speeldag een wedstrijd uit deze competities live uitzenden, en net als vorig jaar zijn minstens vier wedstrijden per speeldag te bekijken via Play Sports.

Programmadirecteur Annick Bongers: 'Al jaren brengen we breed entertainment naar de Vlaamse huiskamers. Daar horen live events, zoals voetbalwedstrijden en 'Dancing With The Stars', natuurlijk bij. Voetbal is en blijft ook nu dus deel uitmaken van onze nieuwe Play-familie. Na een jaar van lockdowns en quarantaine snakken de mensen opnieuw naar sociaal contact en staan net zulke live events hoog op het verlanglijstje. We zijn dan ook erg blij dat we met de belangrijkste bijzaak ter wereld mensen terug kunnen verbinden en de vele voetbalsupporters op hun wenken kunnen bedienen.'

Sportankers Bart Raes & Gilles De Coster: 'De voorbije jaren kregen de ploegen uit de Champions League hun tijd in de spotlight, nu is het aan die andere clubs om te shinen. Want ook daar komen heel wat toppers aan bod, onder andere ook heel wat van onze eigen Belgische teams. En laat het net die Belgische teams zijn die we van begin tot einde zoveel mogelijk willen volgen. In het beste geval zien we dit jaar Club Brugge, Gent, Anderlecht, Genk en Antwerp Europees aan het werk.'