Otto-Jan Ham maakt samen met Jani Kazaltzis programma voor Play4

Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham werken met Woestijnvis aan een nieuw programma voor Play4. Dat is bevestigd aan Het Laatste Nieuws. De twee werden goed bevriend tijdens hun tijd op zee samen voor 'Over de Oceaan'.

Wat voor programma het precies wordt, is niet bekend. De opnames zouden nog dit jaar plaatsvinden. Otto-Jan Ham laat wel weten dat het een programma 'buiten zijn comfortzone' wordt. Verder is hij erg opgetogen over de samenwerking met Jani Kazaltzis. 'Jani heeft veel mee te bieden dan wat de mensen van hem zien.'

Wanneer het programma precies op tv komt, is nog niet geweten.

Bron: Het Laatste Nieuws