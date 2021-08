Ontdek het najaar van Studio Brussel

De ochtend suckt... iets minder met StuBru. Vanaf maandag 30 augustus maakt Fien Germijns jou wakker zonder bullshit, maar met een bak goede platen. Elke werkdag van 6.00 tot 9.00 uur. Maar er is dit najaar nog veel meer te beleven.

'De Tijdloze 12', met Roos Van Acker

Roos Van Acker gaat elke werkdag tussen 12.00 en 13.00 uur samen met jou op zoek naar twaalf tijdloze nummers in één thema. Van de twaalf meest tijdloze gitaarintro's tot de meest tijdloze breakup songs aller tijden.

'Fanclub, met Michèle Cuvelier

Michèle Cuvelier gooit elke dag de deuren van haar fanclub open. Een uur met als ambitie je verliefd te doen worden op een artiest, een album, een nummer of een genre. Of je nog verliefder te maken dan je al was. Van maandag tot en met donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur.

Ella Leyers en Brihang maken radiodebuut op StuBru

De een is net niet 'De Slimste Mens ter Wereld' geworden, de ander heeft gewoon een steentje in zijn schoen. Ella Leyers en Brihang krijgen carte blanche en delen hun favoriete muziek wekelijks op Studio Brussel. Ella op dinsdag, Brihang op zondag. Telkens van 19.00 tot 21.00 uur.

(Inter)nationale top-dj's op vrijdag

Op vrijdagavond om 21.00 uur heeft Studio Brussel telkens vijf weken lang (inter)nationale top-dj's te gast: vanaf vrijdag 3 september bijt Netsky de spits af. Wie nadien aan de beurt is, maakt StuBru binnenkort bekend.

Vaste waarden

Joris Brys en Kirsten Lemaire zorgen voor de beste soundtrack at Work, Eva De Roo loodst je samen met Thibault Christiaensen door de avondspits en Abattoir Anvers, duyster., Gunther D hoor je tijdens het weekend op hun vertrouwde stek.

Stijn Van de Voorde presenteert het derde seizoen van 'King/Queen Of Pop'

Wie wordt de 'King/Queen of Pop'? Die vraag stelt Stijn Van de Voorde zich opnieuw elke zondagvoormiddag. Hebben al bevestigd om mee te dingen naar de titel: Sam Bettens, Aster Nzeyimana, Julie Van Den Steen en Bart Kaëll.

'Faqda' met Flo Windey

Wat is er aan de hand in Afghanistan? Waarom scheren vrouwen hun oksels? En werken de vaccins wel echt? Flo Windey zoekt een antwoord op de vragen die ze zich stelt tijdens het scrollen. Elke donderdag een nieuwe aflevering op VRT NU.

Podcast 'Thank You Boomer' (Studio Brussel)

Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden en Pearl Jam staan al jaren in 'De Tijdloze 100', maar verdienen ze die plaats wel echt? Thibault Christiaensen vraagt het zich af en krijgt daarbij de hulp van bekende fans als An Lemmens, Daan Stuyven en Jani Kazaltzis.