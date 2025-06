Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Donderdag 3 juli 2025 – aflevering 9199 Roxy zoekt naar informatie over Susan. Jane probeert de dief te identificeren vóór haar hoorzitting en Holly en Byron staan Sadie bij.

Woensdag 2 juli 2025 – aflevering 9198 Taye dwingt Fallon om Krista om het geld te vragen dat hij nodig heeft. Vera is verbaasd over Roxy's aanwezigheid bij Eirini Rising en Leo heeft te weinig personeel in de wijngaard.

Dinsdag 1 juli 2025 – aflevering 9197 Andrew en de jongeren zijn bezorgd over Sadies verdwijning. Krista plant een groot gebaar om haar relatie met Leo weer op de rit te krijgen. En Max maakt kennis met Carter.

Maandag 30 juni 2025 – aflevering 9196 Jane is overstuur over zowel haar schorsing als haar ruzie met Terese. Holly maakt zich zorgen wanneer Sadie verdwijnt tijdens een avondje uit.

Neighbours: A New Chapter op tv

