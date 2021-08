Nieuw talent, nieuwe radioshows en nieuwe videoformats bij NRJ

Vlaanderens jongste radiozender NRJ start op maandag 16 augustus de najaarsprogrammatie met nieuwe gezichten en nieuwe formats, zowel on air als online en op socials.

Vol energie én een eigenzinnige playlist met enkel de hits van de voorbije 10 jaar en die van morgen.

In NRJ's Ochtendshow 'The Get Up' krijgt Michaël Joossens een nieuwe sparring partner: de 26-jarige Larissa Roose uit Dilbeek bij Brussel. Larissa was als student al gebeten door de radio-microbe achter de schermen bij MNM en StuBru en had 2,5 jaar een eigen radioshow bij Bruzz: 'Zo fijn dat ik als superfan van concerten en festivals aan de slag kan bij het meest energieke team in radioland. Ik kijk er enorm naar uit om samen met Michaël al die jongeren met een goed gevoel en een portie stevige hits de dag en de stad in te sturen.' 'The Get Up' hoor je van maandag t.e.m. vrijdag, van 6.00 tot 10.00 uur.

Wie NRJ een beetje volgde, kent ongetwijfeld Open Studio, waarin we de deuren van de NRJ studio wagenwijd open zetten voor startende artiesten, organisaties en jongeren met goesting en een boodschap. In dit nieuwe radioseizoen is er 3 keer per week een 'NRJ Open Studio'. Ook hierbij krijg je een nieuwe stem als host en verwelkomt NRJ Sen De Paepe in het jonge team. Hij is er alvast klaar voor: 'Studenten, start-ups, stadsprojecten, sportverenigingen, acteurs, artiesten, vrijwilligers, al wie in Vlaanderen passioneel met iets bezig is of iets te vertellen heeft, is welkom in onze 'Open Studio'. Het is een fantastische manier om live op radio te horen en te voelen wat er allemaal leeft in onze steden en bij mijn generatie.' 'NRJ Open Studio' hoor je elke maandag, dinsdag en woensdag van 19.00 tot 21.00 uur.

Ook op donderdag klinkt er van 19.00 tot 21.00 uur een nieuw geluid: Xander Peeters en Amir Mottafaf met het gloednieuwe 'Starsky Radio'. Waarin je alles verneemt over de nieuwe sterren aan het social media firmament. Wie is er hot? En waarom? Hoe kan je zelf beter boomen op je Instagram of TikTok? En wanneer kan je beter even detoxen? Entertainer en influencer Amir Mottafaf: 'Ook al ben ik nog net geen 22, toch draai ik al een tijd mee in dat dolle wereldje van YouTube, TikTok en Instagram. Geweldig dat we nu ook op NRJ een platform krijgen om te informeren, inspireren en heel veel zotte dingen te doen!' Xander en Amir én de NRJ-luisteraars krijgen in 'Starsky Radio' ook heel wat tips and tricks van collega-celebs. 'Starsky Radio', elke donderdag vanaf 19 augustus, tussen 19.00 en 21.00 uur. '

Uiteraard blijven NRJ’s sterkhouders ook van de partij. Van 10.00 tot 16.00 uur krijg je van Louise Ailliet de ideale soundtrack bij je werk-, studie- of me-time met elk uur een #NewsMeUp- en #HitMeUp-moment. Tussen 16.00 en 19.00 uur loodst Kim Muylaert je elke weekdag door de avondspits met de 'NRJ Squad'. Op vrijdagavond is er 'The Get Down, all things hiphop', met Fatty K. Tenslotte blijven de 'NRJ 40' met Xander Peeters en 'Extravadance' met DJ Gascar & heel veel guest dj's je weekend maken.

Programma manager Nathalie Delporte: 'We mochten net een winnende luisteraar richting Orange sturen voor een uniek concert van David Guetta en ondertussen staat ons energieke team klaar om erin te vliegen met dit gepimpte verhaal. Ik ben blij met al die energie, met onze nieuwe talenten achter de microfoon maar ook achter de camera. Want NRJ zet ook steeds meer in op frisse videoformats zoals 'Grab a Coffee', 'Testing Tuesday', 'This is what you get' en 'Yummy'. Voor dat laatste verwelkomden we net ook een kat in ons team. Otto is nu al de ster van de NRJ-socials!'