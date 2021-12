Laura Tesoro en Aaron Blommaert presenteren 'Tien Om Te Zien' samen met Willy en Anne

Enkele weken voor de opname op woensdag 25 augustus in Middelkerke schudt 'Tien Om Te Zien' opnieuw een verrassing uit de mouw. Dat Willy Sommers en Anne De Baetzelier de muziekshow zullen hosten was al bekend, maar de iconen van toen zullen niet alleen op het grote podium staan.

Ze worden geflankeerd door twee gezichten van nu: Laura Tesoro en Aaron Blommaert, die zo voor het eerst een tv-show presenteert. Het viertal zal 'Tien Om Te Zien' live hosten vanop het Epernayplein in Middelkerke. Niet alleen onder de artiesten, maar ook op het presentatiepodium wordt het dus een boeiende combinatie van ervaren klassebakken en jong geweld. Zij zijn nu al klaar voor het meest nostalgische muziekfeest van het jaar.

Laura Tesoro: 'Ik kijk er enorm naar uit om het legendarische 'Tien Om Te Zien' van zo dichtbij te kunnen meemaken. Enerzijds omdat 'TOTZ' eigenlijk van voor mijn tijd is en ik het dus nooit heel bewust beleefd heb. Ik heb het de allerlaatste jaren misschien eens op tv gezien, maar ben nooit live gaan kijken. Anderzijds omdat het al zo lang geleden is dat er zoveel artiesten op één podium stonden. Ik kijk alvast uit naar deze muzikale topavond, volgens mij is dat exact wat we nu nodig hebben!'

Aaron Blommaert: 'Het eerste wat ik kon denken toen ze mij vroegen om 'Tien Om Te Zien' mee te presenteren was: 'OMG. Ik mag op hetzelfde podium staan als al die iconen.' Ik ben vooral heel erg nederig op dit moment. Dat VTM mij dit toevertrouwt geeft me enorm veel goesting om er echt hét muziekevent van het jaar van te maken. Mensen die ik het vertelde begonnen spontaan breed te glimlachen en hun favoriete performances van vroeger te vertellen. Ikzelf kende het concept natuurlijk, maar heb het nooit bewust meegemaakt op tv. Daarom is het ook zo fijn dat ik dit samen met Laura kan doen. Onze generatie moet ook echt kijken! Want het wordt een dik feest dat ze waarschijnlijk nog niet hebben gezien. En voor wie er vroeger al bij was wordt het gewoon pure nostalgie natuurlijk.'

Anne De Baetzelier: 'De kijkcijfers van de voorbije weken hebben duidelijk aangetoond dat een heruitgave van 'Tien Om Te Zien' meer dan welkom is. En helemaal in de stijl van het programma lijkt me een mooie mix van artiesten van vroeger en nu een perfecte combinatie. Die lijn wil VTM ook doortrekken in de presentatie. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om er samen met Willy en de tandem Laura en Aaron een knallende party van te maken daar in Middelkerke.'

Willy Sommers: 'Ik kijk enorm uit naar de opname van het toch wel magische 'Tien Om Te Zien' in Middelkerke. En ik niet alleen. Ik heb zo het stille vermoeden dat heel Vlaanderen er reikhalzend naar uitkijkt. Dat wordt weer een geweldig muzikaal feest. Het wordt ook een fijne kennismaking met Laura en Aaron, die dat, gezien hun talenten, super goed gaan doen. De verwachtingen zijn hoog en de optredende artiesten zijn echt in de wolken met dit fantastische initiatief!!!'

Omwille van de huidige coronamaatregelen is de toegang tot de opname van 'Tien Om Te Zien' deze keer niet onbeperkt. Maar liefst 5000 toeschouwers zullen op 25 augustus de nostalgie kunnen opsnuiven met één van de exclusieve tickets die de komende weken enkel te winnen zijn via verschillende wedstrijden. Daarnaast is ook een geldig 'covid safe ticket' een must voor het bijwonen van de opname. Gratis tickets voor 'Tien Om Te Zien' zijn te winnen via wedstrijden op vtm.be, Qmusic, Joe, HLN.be en Dag Allemaal. Wanneer de uitzending bij VTM te zien is, wordt later bekendgemaakt.