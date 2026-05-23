Danny Ghosen onderzoekt de rauwe realiteit achter het WK in Mexico in nieuwe PowNed-documentaire 'WK in Kartelland'

zaterdag 23 mei 2026

Aan de vooravond van het WK voetbal reist Danny Ghosen af naar Guadalajara in Mexico. Het land waar op 11 juni het WK begint en waar drugskartels het voor het zeggen hebben. In deze miljoenenstad, hoofdstad van de deelstaat Jalisco en thuisbasis van het beruchte drugskartel CJNG, ziet Danny met eigen ogen hoe een samenleving eruitziet die al jaren geteisterd wordt door extreem geweld, angst en corruptie.

Het geweld in Mexico heeft inmiddels een niveau bereikt dat nauwelijks nog te bevatten is. Elke dag verdwijnen er alleen al in de staat waar Danny is vier mensen. Eén op de duizend Mexicanen geldt als vermist. Velen verdwijnen na ontvoering door kartels en worden gedwongen ingezet voor crimineel werk. Wie weigert, loopt het risico te eindigen in een anoniem massagraf.


In de nieuwe 'Danny Ter Plekke: WK in Kartelland' onderzoekt Danny hoe diep de macht van de kartels reikt. Hij spreekt met een voormalig kartellid, burgerwachten, verslaafden en familieleden van vermisten, en laat zien welke prijs de gewone Mexicaan betaalt voor de drugs die wij hier in het Westen consumeren. Danny wordt met de realiteit geconfronteerd wanneer zogenoemde 'bottengravers' met scheppen en pikhouwelen in de brandende hitte zoeken naar botten, schedels en andere sporen van verdwenen geliefden. Vrijwilligers gaan zelf op zoek naar menselijke resten, omdat de overheid volgens hen tekortschiet.

Terwijl de wereld zich opmaakt voor een mondiaal voetbalfeest, ontdekt Danny dat de kartels reikhalzend uitkijken naar de komst van duizenden supporters. Buitenlandse bezoekers betekenen geld, handel en nieuwe kansen in regio’s waar de georganiseerde misdaad de echte macht heeft. Maar achter de schermen groeit de spanning. Een land in de greep van angst: het WK verandert daar niks aan.

'Danny ter Plekke: 'WK in Kartelland' is op zondag 24 mei om 20.15 uur te zien bij PowNed op NPO 2 en Youtube.


Persbericht PowNed
https://www.powned.tv/
