Indy 500: de mooiste race ter wereld live op Ziggo Sport

De Indianapolis Motor Speedway vormt op zondag 24 mei opnieuw het decor van de Indy 500. De race geldt als hét hoogtepunt van het IndyCar-seizoen en als één van de drie onderdelen van de Triple Crown van de autosport (samen met de 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco).

René Hoogterp en Henri Faun verzorgen het commentaar, Rick Winkelman meldt zich tussendoor vanuit Indianapolis met het laatste nieuws en interviews.

Het mooie van de Indy 500 is dat de race zich nauwelijks laat voorspellen: op deze razendsnelle oval, met soms maar enkele tienden van seconden tussen winst en verlies, maakt vrijwel iedereen kans op een ereplaats. Álex Palou reist af als de vorige Indy 500-winnaar en staat ook nu weer bovenaan het favorietenlijstje. Maar 'onze' Rinus VeeKay maakt eigenlijk net zoveel kans.

De Nederlander voelt zich in Indianapolis namelijk al jaren als een vis in het water: drie keer kwalificeerde hij zich al voor de eerste startrij. Hij is zelfs de jongste coureur ooit die de Indy 500 vooraan is begonnen. Alleen de overwinning zelf is nog nodig om hem definitief in de geschiedenisboeken te krijgen.

Dit jaar rijdt VeeKay voor Juncos Hollinger Racing, dat speciaal voor de Indy 500 een technische samenwerking aangaat met het team van Dreyer & Reinbold Racing. Die extra kennis kan op een baan waar de marges flinterdun zijn het verschil maken. Brengt het VeeKay opnieuw in de mix?

De uitzending opent om 17.30 uur met een uitgebreide studioshow in Hilversum, gepresenteerd door Chris Zegers. Nicky Catsburg, Rob van Gameren en René Hoogterp schuiven aan voor de analyse. Het commentaar bij de race is in handen van René Hoogterp en Henri Faun. Vanaf het iconische Indianapolis Motor Speedway brengt Rick Winkelman het laatste nieuws, interviews en de geluiden vanuit de pitstraat.

De Indy 500 is op zondag 24 mei live te zien op Ziggo Sport vanaf 17.30 uur. Ziggo-klanten kijken gratis mee op kanaal 14 of via de Ziggo GO-app; niet-Ziggo-klanten volgen de race met een Ziggo Sport Totaal-abonnement. Op welk kanaal de uitzending precies te zien is, staat in de tv-gids op ziggosport.nl/gids.