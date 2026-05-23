Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 23 mei 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

In 'Thuis' staat er deze week weer heel wat te gebeuren. Met nieuwe ontwikkelingen en boeiende momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Thuis' is elke werkdag te zien op VRT 1 en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Mis geen enkel moment!

Maandag 25 mei 2026 – aflevering 6085
Peter steekt Yasmine een hart onder de riem. Therese en Britney plagen Niels met zijn relatie met Cézar. Andreas traint Frank en Robin maar dat dreigt helemaal verkeerd af te lopen. Brik is in zijn nopjes al is dat maar van korte duur. Femke voelt zich vernederd.


Dinsdag 26 mei 2026 – aflevering 6086
Dieter geeft Nancy onder haar voeten. Cézar ziet iets gebeuren dat hem niet zint. Tom verneemt dat Marianne haar financiën niet langer zelf beheert. De zenuwen spelen Waldek serieus parten. Kaat beraamt een plan op het werk dat niet kan mislukken. Therese is furieus op Brik.

Woensdag 27 mei 2026 – aflevering 6087
Zowel Nancy als Dieter krijgen fijn nieuws. Andreas besluit om zich niet te laten kennen. Niels wordt tot in het diepste van zijn ziel gekwetst. Brik schoffeert Emma op een manier die hard aankomt. Femke wil Cody confronteren met zijn hypocrisie.

Donderdag 28 mei 2026 – aflevering 6088
Tom is niet gediend met de houding van zijn zoon. Niels werkt zijn verdriet uit op de personen die het dichtste bij hem staan. Frank beseft dat hij verkeerd is geweest en wil het bijleggen met Andreas. Tussen Judith en Brik hangt er een beetje spanning.

Vrijdag 29 mei 2026 – aflevering 6089
De avond loopt voor Lyn helemaal niet zoals gepland, mede dankzij Brik en dat kost haar misschien wel haar leven. Het enthousiasme van Eddy verdwijnt als sneeuw voor de zon bij het horen van een nieuwtje van Nancy. Peter regelt een date voor Tom, al lijkt niet iedereen daar zo blij mee. De bemiddeling tussen Lyn en Robin brengt gemengde gevoelens met zich mee.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

