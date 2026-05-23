EOdoc 'Het Corioliseffect': een weergaloze ode aan het leven op aarde
zaterdag 23 mei 2026

De nieuwe EOdoc 'Het Corioliseffect' speelt zich af op de vulkanische eilanden van Kaapverdië, waar wind en oceaan allesbepalend zijn. Hier ontstaan de orkanen die jaarlijks de Caraïben en de Verenigde Staten treffen.

De omstandigheden zijn grillig en veeleisend: wie hier leeft, moet volhouden, of je nu een geit, mens of schildpad bent. Bestaan en nieuw leven beginnen, midden in deze dynamiek, vraagt om pure veerkracht.


De documentaire is een ode aan die veerkracht. Wind, zee en landschap vormen niet alleen het decor, maar bepalen ook de spelregels. Mens en dier bewegen mee met dezelfde krachten, in een wereld die voortdurend verandert.


De zeeschildpad centraal 
In 'Het Corioliseffect' staan zeeschildpadden centraal. Sierlijk door de oceaan bewegend, maar kwetsbaar op het strand, maken zij diepe indruk. Kaapverdië is een van hun belangrijkste broedplaatsen ter wereld. Steeds keren ze terug naar het strand waar ze zelf zijn geboren om hun eieren te leggen: een cyclus die al miljoenen jaren voortduurt. 

De schildpad speelt ook een rol in oude ontstaansverhalen: soms draagt zij de aarde, soms belichaamt zij die zelf. In de documentaire krijgt dat mythische karakter een tastbare vorm, terwijl het leven zich voor de ogen van de kijker ontvouwt. 

Levensdrang 
De vastberaden tocht van een babyschildpad naar de zee, vol obstakels en gevaren, weerspiegelt de menselijke realiteit op de eilanden, waar niets vanzelfsprekend is. Het corioliseffect laat de kwetsbaarheid én kracht van het leven zien: rauw, indrukwekkend en onverzettelijk. 

De EO zendt deze documentaire uit omdat die op toegankelijke wijze laat zien hoe afhankelijk en veerkrachtig mens en dier zijn. Op Kaapverdië bepalen wind en zee het ritme van alledag. Die afhankelijkheid maakt grote thema’s invoelbaar: volhouden, leven doorgeven en omgaan met verandering. Met de zeeschildpad als rode draad, vertelt de film een universeel verhaal dat uitnodigt tot verwondering en bezinning. 

EOdoc 'Het Corioliseffect' is zondag 24 mei te zien om 22.15 uur bij de EO op NPO 2.


