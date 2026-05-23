JA21-leider Joost Eerdmans bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 23 mei 2026

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder meer staatssecretaris Silvio Erkens, politiek verslaggever Floor Bremer en trendwatcher Farid Tabarki.

Ook aandacht voor de Pim Fortuynprijs met juryvoorzitter Joost Eerdmans en winnaar Keyvan Shahbazi.


Staatssecretaris Silvio Erkens
Zondagmorgen is staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman doet verslag van zijn werkbezoek aan China. Wat kan Nederland leren van China en vice versa?

Joost Eerdmans en Keyvan Shahbazi
De winnaar van de Pim Fortuynprijs is te gast, de Iraanse schrijver Keyvan Shahbazi. Samen met juryvoorzitter Joost Eerdmans spreekt hij over de strijd voor het vrije woord.  

Politiek verslaggever Floor Bremer
Politiek verslaggever Floor Bremer van RTL Nieuws is te gast over de laatste ontwikkelingen in Den Haag. Hoe staan de partijen in het debat rond asiel en wat wordt de volgende stap van de asielminister?   

Trendwatcher Farid Tabarki 
Het AI-bedrijf Nvidia groeide in een paar jaar uit tot het allergrootste bedrijf ter wereld. Wat is het verhaal achter topman Jensen Huang? En die andere techbaas Elon Musk krijgt een bonus van een triljoen. Maar dan moet hij wel een kolonie stichten op mars. Trendwatcher Farid Tabarki over de techmiljardairs.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 24 mei om 10.00 uur op NPO 1.


Te gast zijn Joost Eerdmans en Keyvan Shahbazi over de Pim Fortuynprijs, Farid Tabarki over Nvidia, staatssecretaris Silvio Erkens over zijn bezoek aan China en RTL-verslaggever Floor Bremer over de dwangmiddelen van minister Bart van den Brink.
