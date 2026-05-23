'3 op Reis: De Reis van je Leven' trekt verder doorheen de wereld
zaterdag 23 mei 2026
Foto: © BNNVARA 2026
Joël begint aan haar tocht van Nederland naar Portugal op haar longboard, een reis van ruim 2400 kilometer om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van jongeren. Jolisa vervolgt haar tuktuk-trip door Cambodja en krijgt bij de grens met Thailand te maken met bombardementen.
Seb fietst vanuit Jordanië door de woestijn naar Irak en wordt vanaf de grens onder militaire escorte naar Bagdad begeleid. Nathalie en Sadat zetten hun overlandtrip voort en steken de grens met Kenia over.
'3 op Reis: De reis van je leven', zondag 24 mei om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/3opreis
Meer artikels over BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/3opreis
Meer artikels over BNNVARA
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- AVROTROS presenteert intiem Prinsengrachtconcert met internationale topmusici
- Tom Waes vertelt de verhalen van de gewone Oekraïners in 'Reizen Waes'
- Nieuw EO-programma 'Nieuw Nederland' laat zien hoe Nederland er in 2126 uitziet
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië
- EOdoc 'Het Corioliseffect': een weergaloze ode aan het leven op aarde
- '3 op Reis: De Reis van je Leven' trekt verder doorheen de wereld
- JA21-leider Joost Eerdmans bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
- Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' is zondag in Berkel en Rodenrijs
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- De lucht kleurt Q: Berre geeft in luchtballon van Qmusic spectaculaire showcase vanuit de lucht
- K3 keert na ruim 16 jaar terug in de Top 40 met het Foute Anthem van Qmusic 'Schaduw'
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
EOdoc 'Het Corioliseffect': een weergaloze ode aan het leven op aarde
-
Dit was de Q-Lift Off met Berre!
-
Coaches van 'The Voice' reageren op gemene comments over zichzelf
-
Same city, final chapter. merci, Paris.
-
Een heel weekend K3 bij VTM!
-
Viktor Verhulst deelt eigen nostalgische herinneringen
-
Joshua en Noah gooien traditioneel rollenpatroon om in 'SYTYCD'
-
Kijk nu de officiële trailer van 'KYLIE'
-
'Jack Ryan: Ghost War' nieuw te zien op Prime Video
-
'Ze Zeggen Dat' onderzoekt de orgasmekloof
-
Kijk naar de reünie van 'The Real Housewives of Antwerp'
-
HBO lanceert eerste beelden van 'Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness'
-
'Ticket to the Tribes' is binnenkort nieuw op Prime Video
-
Het wordt heel heet in de studio van 'So You Think You Can Dance'
-
Amy's 30ste verjaardag ontploft na verrassende onthullingen in 'The Real Housewives of Antwerp'
-
'Vanavond Bij Ons' is nieuw op njam!
-
Hoe ver gaat Andreas in 'Thuis'?
-
Kijk de trailer van het nieuwe seizoen van 'Rivals'
-
Zo klonk Essyla tijdens de halve finale van het Eurovisiesongfestival
-
Mathieu Terryn geeft exclusieve inkijk in de backstage van 'The Voice'
-
Eerste vrouwelijke dansduo raast over het 'SYTYCD'-podium
-
Allesbehalve saai: 'A BORING YEAR'!
-
Bartel Van Riet brengt Elie van z’n melk in 'Huis Gemaakt'
-
Nieuw seizoen van '3FF' brengt 'D5R' terug!
-
Anne en Hannelore moeten toegevingen doen in 'Blind Gekocht'
-
Chemie spat van scherm in 'So You Think You Can Dance'
-
'The Miniature Wife' is nu nieuw te zien op Streamz
-
Er zijn nieuwe verleidsters op 'Temptation Island'
-
Thomas Smith en Begijn le Bleu blikken terug op auditie 'SYTYCD'
-
Bart De Wever ongewoon in 'A-typisch'
Kijktip van de dag
De dames blikken samen met Jani Kazaltzis terug op een bewogen seizoen vol glamour, vriendschap en drama.
'The Real Housewives of Antwerp', om 20.00 uur op Play.