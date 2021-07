Fabrizio Tzinaridis gaat op zoek naar nieuwe liefde in 'De Bachelor'

Na het succes van 'De Bachelorette' waarin we het liefdesavontuur van Elke Clijsters volgden, gaat Play4 volgend jaar verder met 'De Bachelor'.

In het prachtige Griekenland wagen single vrouwen dit najaar hun kans om het hart van de sportieve en ambitieuze bachelor Fabrizio te veroveren. Na een aantal veelbesproken liefdesrelaties wil Fabrizio zijn verleden volledig van zich afschudden. Hij wil de kans krijgen om iemand te leren kennen zonder de vooroordelen die hem al enkele jaren achtervolgen. Hij stelt zijn hart terug open voor een nieuwe liefde en hiervoor keert hij terug naar zijn roots en de bakermat van de liefde, het idyllische Griekenland.

'Liefde is één van de mooiste dingen in het leven en op dit moment is dat iets wat ik toch wel aan het missen ben. Ik ben een happy single, maar het thuiskomen in de avond en je successen van de dag niet kunnen delen met je geliefde is soms confronterend. Het goedkeurend oog en de trotse blik van een levenspartner die elke droom ondersteunt is momenteel nog een fantasie. Maar die geliefde vinden is iets wat tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend is. Zeker niet voor mij. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik me extra moest bewijzen door mijn reputatie en verleden. Ik heb fouten gemaakt die breed werden uitgesmeerd, maar ik ben meer dan die fouten.'

'Ik hoop dat de mensen me leren kennen als de man die ik nu effectief ben. De kans krijgen om iemand te leren kennen zonder die vooroordelen is waar het me vooral om te doen is. En dat werkt ook in twee richtingen: doordat vele mensen me kennen, voel ik dat ik zelf ook met een liefdesrem te kampen heb. Maar ik wil de liefde niet langer ontlopen uit angst. De Bachelor wordt een bijzonder avontuur, zoveel is zeker. Ik kan niet wachten om enkele fantastische dames te ontmoeten op een plek die mij nauw aan het hart ligt. De roosceremonies worden zenuwslopend, dat weet ik nu al, maar alles voor wat het avontuur van mijn leven moet worden op een prachtige locatie. Ik hoop van harte de vrouw van mijn leven te ontmoeten. Soms moet je springen om op de weg naar beneden je vleugels te vinden.'

Fabrizio weet wat hij zoekt in een vrouw, hij is ambitieus, romantisch, knap en sportief. Deze Griekse adonis is naast fiere ondernemer ook een liefdevolle papa voor zijn zoontje en helemaal klaar om zich verder te settelen, en dat het liefst met iemand aan zijn zijde.

'Ik moest helemaal niet lang twijfelen toen het mooie voorstel er kwam om de nieuwe Bachelor te worden. Als je nu op date gaat met iemand, weet je al alles van die persoon via social media: haar lievelingsgerecht, haar vrienden,… Net dat onbevangene spreekt me aan aan De Bachelor: ik ga dames in Griekenland leren kennen, zonder enige voorkennis. Ik zal hen daar stap voor stap leren kennen, heel old skool, en tegelijk oh zo romantisch. Net dat lijkt me een verademing en een ongelooflijk unieke kans.'

Vrouwen die zich aangesproken voelen door de bijzondere eigenschappen van deze negenentwintigjarige papa en zin hebben in romantische dates in Griekenland dit najaar mogen zich aanmelden voor het avontuur van hun leven via goplay.be/inschrijven.

'De Bachelorette'

Play4 bracht met succes het populaire programma 'The Bachelorette' terug naar België, waarin een groep mannen ging strijden om de liefde van Elke Clijsters. Wekelijks keken gemiddeld een half miljoen Vlamingen naar 'De Bachelorette'. Tijdens dates en activiteiten kon Elke gedurende enkele weken de mannelijke kandidaten steeds beter kennen en in de wekelijkse roosceremonie bepaalde ze wie van de vrijgezellen mannen er meer tijd zou kreeg om haar hart te veroveren. Enkele weken geleden deelde Elke Clijsters haar laatste roos uit aan de 30-jarige Ivan. Na enkele maanden besloten ze echter samen om een punt te zetten achter hun relatie.