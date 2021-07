Champions League weer volledig te zien bij VTM 2

Vanaf september 2021 zijn de belangrijkste UEFA Champions League-wedstrijden op dinsdag én woensdag te volgen bij VTM 2, op VTM GO en op HLN.be.

Goed nieuws voor alle voetbalfans. Naast de belangrijkste UEFA Champions League-wedstrijden op woensdag kan iedereen vanaf september 2021 ook op dinsdag afstemmen op VTM 2 voor straffe clashes tussen Europese topteams. Daarover bereikte DPG Media een akkoord. Door de nieuwe overeenkomst brengt VTM 2 vanaf september 2021 alle dinsdagavondwedstrijden van de Belgische clubs en twee halve finales die op dinsdag gespeeld worden.

LEES OOK: Play-familie zendt vanaf dit najaar UEFA Europa League en UEFA Europa Conference League live uit

Michiel Ameloot, Hoofdredacteur VTM NIEUWS, Online Video en Sport: 'We zijn verheugd dat we ook een overeenkomst hebben over de dinsdagwedstrijden van de UEFA Champions League. Twee dagen het allerbeste voetbal van de meest prestigieuze voetbalcompetitie kunnen aanbieden is fantastisch nieuws. We brengen telkens alle topmatchen van de week tot bij de kijker.'

Kristine Willems, Channel manager VTM 2: 'VTM 2 wordt nóg meer de thuishaven van de UEFA Champions League. De kijkers vonden elke woensdag al hun weg naar VTM 2 voor een sterk staaltje voetbal met de grootste sterren. En nu hebben de voetbalfans vanaf september ook op dinsdagavond een vaste afspraak met VTM 2 voor de topmatchen van de Belgische voetbalclubs.'

Naast de dinsdagavondwedstrijden haalt DPG Media ook de voorrondes van KRC Genk tegen FK Sjachtar Donetsk binnen. Genk speelt de heen- en terugwedstrijd tegen de Oekraïners op dinsdag 3 en dinsdag 10 augustus in de derde voorronde van de UEFA Champions League. Deze wedstrijden zijn live te volgen bij VTM 2 en op VTM GO. Bij winst speelt Genk de play-offs van de UEFA Champions League.

DPG Media had eerder al een overeenkomst over de UEFA Champions League voor de komende drie seizoenen. Zo kan iedereen tot 2024 bij VTM 2 terecht voor de belangrijkste wedstrijden op woensdag en voor de finale van het kampioenenbal op zaterdag. Daarnaast zijn ook alle samenvattingen van de overige wedstrijden, die zowel op dinsdag als woensdag worden gespeeld, op woensdag te zien bij VTM 2 en op VTM GO. Ook de UEFA Super Cup, waarin de winnaar van de UEFA Champions League het opneemt tegen de winnaar van de UEFA Europa League, zit opnieuw in het pakket.

Het nieuwe seizoen van de UEFA Champions League is vanaf september 2021 te zien bij VTM 2 en op VTM GO. VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx is trouw op post om samen met analisten Marc Degryse, Jan Mulder en Gilles De Bilde de voor- en nabeschouwing te doen van de wedstrijden op dinsdag en woensdag.