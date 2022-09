Zondag in 'Podium Klassiek': J'Nai Bridges, Anna Vinnitskaya en Fuse

Floris Kortie en Dieuwertje Blok ontvangen mezzosopraan J'Nai Bridges, pianiste Anna Vinnitskaya, gitarist Vincent Opheikens, Residentieorkest, Nederlands Philharmonisch Orkest, en Fuse!

Floris Kortie, Mike Boddé en Dieuwertje Blok trappen zondag het nieuwe 'Podium Klassiek' af, de opvolger van 'Podium Witteman'. Vertrouwd en toch heel nieuw, daar gaan ze voor! Met veel aandacht voor topartiesten uit de klassieke muziek en de klankwerelden net daarbuiten. Met boeiende en interessante verhalen over alles wat je wilt weten over muziek. Met liedjes en composities van Mike Boddé en met bekende onderdelen zoals de Jonge Helden. En natuurlijk huisband Fuse!

De Amerikaanse mezzosopraan J’Nai Bridges zingt deze weken bij De Nationale Opera een van de mooiste vrouwenrollen uit het operarepertoire: Carmen, uit de gelijknamige opera van Georges Bizet. Een vrijgevochten vrouw die de mannen om haar vingers windt, maar daar uiteindelijk ook het slachtoffer van wordt. En de muziek? De opera bevat de meest geliefde melodieën aller tijden. Leden van het Nederlands Philharmonisch Orkest begeleiden J’Nai Bridges in de Habanera!

De eerste Jonge Held in 'Podium Klassiek' zal zijn de 13-jarige gitarist Vincent Opheikens. Vincent won eerder dit jaar het Koninklijke Concertgebouw Concours. De jury had niets dan lof voor hem. 'Je speelt geen muziek, je bént muziek'. Na zulke mooie woorden moesten we hem wel uitnodigen.

De Russische meesterpianist Anna Vinnitskaya maakt internationaal furore met optredens bij alle grote orkesten. Vorig jaar ging ze nog op tournee met de Berliner Philharmoniker. Vinnitskaya speelt eerder op zondagmiddag het Eerste Pianoconcert van Tsjaikovski met het NedPho en komt meteen na afloop naar de studio om haar muzikale kunsten te vertonen.

Mike Boddé gaat binnenkort een opname maken met een ensemble uit het Residentieorkest. Het album wordt helemaal gewijd aan de liedjes van Mike, in arrangementen van Max Knigge. In 'Podium Klassiek' zingt hij zijn twee mooiste!

Fuse speelt in de eerste aflevering van 'Podium Klassiek' muziek van de Amerikaanse componist John Adams, een van de meest succesvolle componisten van deze tijd. Adams is zo groot in de V.S. dat hij werd gevraagd voor een compositie ter nagedachtenis aan de slachtoffers van nine eleven. Dat werd het indrukwekkende On the Transmigration of Souls. Fuse voert een van zijn eerste grote successen uit: Short Ride in a Fast Machine!

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Zondag in Podium Klassiek', zondag 11 september van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.