'The Masked Singer' is terug bij RTL 4!

'The Masked Singer' is terug met alweer het vierde seizoen! Vanaf vrijdag 4 november is het populaire programma negen weken lang te zien bij RTL 4.

In deze gloednieuwe reeks draait het allemaal weer om die ene vraag: ‘wie gaat er schuil achter welk masker?’ Vijftien BN’ers gaan zingend, maar compleet onherkenbaar de strijd met elkaar aan en zijn volledig gehuld in de meest indrukwekkende pakken. Dit seizoen maken we kennis met vijftien splinternieuwe karakters: Bijenkoningin, Teddybeer, Joker, Krab, Flamingo, Olifant, Ridder, Paard, Kikker, Tijger, Panda, Heks, Pinguïn, Mummie en Zeemeermin.

Onder leiding van presentator Ruben Nicolai nemen vertrouwde gezichten Gerard Joling & Buddy Vedder en Carlo Boszhard & Loretta Schrijver plaats in het panel en doen zij hun uiterste best om de ware identiteit van de gloednieuwe karakters te achterhalen. In de eerste drie shows worden steeds vijf nieuwe karakters geïntroduceerd, waarvan er eentje zich aan het einde van de aflevering zal moeten onthullen. Ook zijn er dit seizoen weer een aantal keer, bijzondere en eenmalige gemaskerde gastoptredens te zien, waarbij het masker dezelfde aflevering nog afgaat.

Over 'The Masked Singer'

In 'The Masked Singer' gaan gemaskerde BN’ers zingend én dansend de strijd met elkaar aan en zetten daarbij spetterende solo-optredens, duetten en groepacts neer. Niet alleen professionele zangers of zangeressen doen mee, maar bijvoorbeeld ook acteurs, presentatoren en sporters. Tijdens de show komen er hints voorbij en breekt het panel hun hoofd over wie er in welk pak zit. Het publiek in de zaal stemt iedere week op hun favoriete karakter van de avond. Degene met de minste stemmen moet zijn of haar ware identiteit onthullen en het programma verlaten.

Het vierde seizoen van 'The Masked Singer' is vanaf vrijdag 4 november om 20.00 uur negen weken lang te zien bij RTL 4 en wordt geproduceerd door Blue Circle.