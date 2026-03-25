'Zembla' donderdag over afbouw gesloten jeugdzorg

Foto: © BNNVARA 2024

In Nederland zijn er honderden kinderen en jongeren voor wie instanties geen oplossing lijken te hebben; ze zijn suïcidaal, gewelddadig of worden als onhandelbaar bestempeld en worden van crisisplek naar crisisplek doorgeschoven.

Nu gesloten jeugdzorg versneld wordt afgebouwd en passende alternatieven ontbreken, grijpen hulpverleners steeds vaker naar dure noodoplossingen zoals langdurige een-op-een-begeleiding op afgelegen locaties. De 17-jarige Lex, die al meer dan tien keer werd overgeplaatst, laat zien hoe een systeem vastloopt wanneer de zwaarste zorgvraag geen plek meer vindt.

'Zembla: Kinderen die niemand wil', donderdag 26 maart om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.