'Zembla' donderdag over afbouw gesloten jeugdzorg

woensdag 25 maart 2026
Foto: © BNNVARA 2024

In Nederland zijn er honderden kinderen en jongeren voor wie instanties geen oplossing lijken te hebben; ze zijn suïcidaal, gewelddadig of worden als onhandelbaar bestempeld en worden van crisisplek naar crisisplek doorgeschoven.

Nu gesloten jeugdzorg versneld wordt afgebouwd en passende alternatieven ontbreken, grijpen hulpverleners steeds vaker naar dure noodoplossingen zoals langdurige een-op-een-begeleiding op afgelegen locaties. De 17-jarige Lex, die al meer dan tien keer werd overgeplaatst, laat zien hoe een systeem vastloopt wanneer de zwaarste zorgvraag geen plek meer vindt.


'Zembla: Kinderen die niemand wil', donderdag 26 maart om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/zembla
Meer artikels over BNNVARA
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play logo

Meesters Peter Janssens en Fatima Ahmad staan een man bij die verdacht wordt van de moord op zijn minderjarige zoon. De zoon lag wekenlang levenloos in bed. We volgen ook meester Verjauw. Haar cliënt wordt verdacht van het in de voedselketen brengen van sportpaarden die daarvoor uiteraard niet geschikt zijn.

'Justice For All', om 22.20 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Lentebeelden
    12:10
    Dagelijkse kost
  • 09:00
    Lentebeelden
    12:00
    Radio 1: Nieuwe Feiten
  • 11:25
    Sarah knutselt
    11:30
    Mironins
  • 09:50
    Geen uitzending
    11:50
    Familie
  • 11:10
    Geen uitzending
    13:30
    MasterChef Australië - Back to Win
  • 09:00
    Geen uitzending
    11:30
    The Goldbergs
  • 10:00
    Geen uitzending
    14:30
    Baywatch Hawaii
  • 08:40
    Geen uitzending
    16:00
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:00
    Geen uitzending
  • 11:00
    Geen uitzending
    11:50
    Huizenjagers
  • 11:00
    FBI
    11:55
    NCIS
  • 10:45
    Geen uitzending
    11:45
    Borderforce USA: The Bridges
  • 10:35
    MasterChef UK
    11:45
    Chateau Meiland
  • 10:55
    World's Most Evil Killers
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 11:13
    Feest in de lente 3
    11:55
    5-voor-12
  • 11:05
    Becoming Meewis
    11:45
    Het Weekmenu
  • 11:10
    Death in Paradise
    12:10
    The Good Ship Murder
  • 11:15
    First Dates Australia
    12:20
    Scrubs
  • 11:15
    Tijd voor Max
    12:00
    NOS Journaal
  • 11:20
    BinnensteBuiten
    12:00
    NOS Journaal
  • 11:15
    Ziggy en de Zootram
    11:30
    Simon