Vrijdag in 'Meldpunt': gemeenten negeren regels voor het veilig plaatsen van trapliften

Nog steeds worden trapliften aan de muurzijde van de trap geplaatst, waardoor de trap niet meer aan de wettelijke eisen voldoet.

Gebruikers van de trap lopen hierdoor een groter risico om te vallen. Na drie eerdere uitzendingen van 'Meldpunt' hierover, publiceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een handleiding voor de juiste toepassing van de wetgeving bij het plaatsen van trapliften. Desondanks kiezen gemeenten nog steeds voor een lift aan de muurzijde, wat voor hen een goedkopere oplossing is.

Jannie van den Akker (89) krijgt van de gemeente Veenendaal een traplift aan de muurzijde. Maar bij de plaatsing wordt de trapleuning vervangen door drie handgrepen. Meneer Van den Akker (89), dochter Erica en de thuiszorgmedewerker worden nu gedwongen om over de smalle traptreden langs de spil te lopen, waarbij ze maar op drie punten houvast hebben. In eerdere uitzendingen liet 'Meldpunt' zien dat trapliften het beste aan de spilzijde van de trap kunnen worden geplaatst, zodat er veilige loopruimte is over de brede traptreden. Bovendien kan dan de trapleuning blijven zitten. Maar omdat er onduidelijkheid was over wat de wetgeving verlangt, liet demissionair staatsecretaris Maarten van Ooijen een handleiding schrijven.

Hiermee zou voor zowel gemeentes als trapliftleveranciers er geen onduidelijkheid meer hoeven zijn. Desondanks worden trapliften nog steeds aan de muurzijde geplaatst.

Elles de Bruin gaat in gesprek met Nico Scholten van Expertisecentrum Regelgeving Bouw en trapliftinstallateur Farid Oilad Adj Amar.

En verder in 'Meldpunt': verborgen kosten bij tussenpersoon ToeslagenPortal

Toeslagen aanvragen kan gratis via de Belastingdienst. Maar commerciële bemiddelingsbedrijven zoals Toeslagenportal brengen hiervoor op slinkse wijze tot wel 58 euro in rekening. Marianne van der Borgh kreeg hiermee te maken, kon niet opzeggen en krijgt nu een incassobureau achter zich aan. Elles de Bruin praat hierover verder met Joyce Donat van de Consumentenbond.

