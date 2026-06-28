Twee weken op het heilige gras: Wimbledon 2026 live op Ziggo Sport

Ziggo Sport zendt van maandag 29 juni tot en met zondag 12 juli live het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld uit. Twee weken lang staat Wimbledon centraal, met elke dag vanaf 12.00 uur een liveshow vanuit de studio met de belangrijkste wedstrijden, analyses en interviews.

Aan het einde van iedere speeldag pakt 'Wimbledon Round Up' om 23.00 uur alle hoogtepunten en samenvattingen nog eens samen.

Sinner zonder zijn grootste rivaal, maar niet zonder concurrentie

Vanaf maandag 29 juni is het tijd voor tradities, witte kleding, aardbeien én het allerbeste grastennis ter wereld. De topfavoriet voor de eindzege heet ook dit jaar Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld won vorig jaar voor het eerst Wimbledon, in een spectaculaire finale tegen Carlos Alcaraz. De Spanjaard ontbreekt dit jaar vanwege een blessure, waardoor Sinner weer de torenhoge favoriet is voor de titel.

Toch is de samenstelling van de finale in Londen zeker nog geen uitgemaakte zaak. Alexander Zverev arriveert in bloedvorm op het heilige gras na zijn recente eindzege op Roland Garros en ook Novak Djokovic ruikt zijn kans. Voor de Serviër zou opnieuw een Wimbledon-overwinning zijn 25ste Grand Slam-titel betekenen, en zijn achtste op het iconische gras van The All England Club, waarmee hij recordhouder Roger Federer kan evenaren.

Griekspoor, Van de Zandschulp en De Jong vertegenwoordigen Nederland

Ook dit jaar is er weer Nederlandse glorie op het hoofdtoernooi. Tallon Griekspoor is van het drietal de uitgesproken grasspecialist en kan in Londen zomaar voor een verrassing zorgen. Ook Botic van de Zandschulp is gebrand op een goed resultaat. In 2022 kwam de Nederlander tot de vierde ronde op het heilige gras.

Daarnaast staat ook Jesper de Jong op de baan, die net als Van de Zandschulp gesponsord wordt door Ziggo Sport. De Jong wil het momentum vasthouden dat hij op Roland Garros opbouwde, waar hij verrassend doorstootte tot de vierde ronde en daar zijn meerdere moest erkennen in de uiteindelijke toernooiwinnaar Zverev. Wanneer de Nederlandse spelers in actie komen, besteedt Ziggo Sport daar extra aandacht aan met uitgebreide voor- en nabeschouwingen, interviews en analyses.

Iedere dag een liveshow met topanalisten

Ziggo Sport pakt ook deze Wimbledon-editie groots uit met een volledige daginvulling. Om 12.00 uur start dagelijks de liveshow, met afwisselend Kim Lammers en Tessa Veldhuis als presentator. Zij praten kijkers bij over de wedstrijden, die allemaal van Nederlands commentaar worden voorzien, ze blikken vooruit op de topaffiches en duiden de belangrijkste verhalen van het toernooi.

Aan de analysetafel schuiven afwisselend Kristie Boogert, John van Lottum, Paul Haarhuis en Tim van Rijthoven aan; een selectie van Nederlandse oud-toptennissers en kenners die de topaffiches voorzien van analyses vanuit het perspectief van de baan. Aan het einde van iedere speeldag volgt om 23.00 uur 'Wimbledon Round Up', waarin alle hoogtepunten en samenvattingen van de dag nog eens voorbijkomen.

David Avakian namens Ziggo Sport op locatie in Wimbledon

Voor de Ziggo Sport-verslaggeving en interviews is David Avakian de hele periode aanwezig op locatie in Wimbledon. Hij verzorgt reportages vanaf The All England Club, met interviews, sfeerbeelden, hoogtepunten van op en naast de baan, en de bijzondere verhalen achter het illustere toernooi. Zijn bijdragen zijn te zien op alle tv-, online- en socialkanalen van Ziggo Sport. Zo volgen kijkers niet alleen ieder belangrijk punt, maar beleven ze ook de unieke sfeer van Wimbledon van dichtbij.

Wimbledon 2026 is van maandag 29 juni tot en met zondag 12 juli live te zien op Ziggo Sport. Ziggo-klanten kijken gratis mee op kanaal 14 of via de Ziggo GO-app; niet-Ziggo-klanten volgen het toernooi met een Ziggo Sport Totaal-abonnement. Op welk kanaal de uitzending precies te zien is, staat in de tv-gids op ziggosport.nl/gids.