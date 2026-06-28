Ontdek wat er in juli op STAR Channel te zien is
Hacker Darby Hart en acht andere gasten worden door een teruggetrokken miljardair uitgenodigd voor een retraite op een afgelegen plek. Als een gast dood wordt gevonden, moet Darby bewijzen dat het moord was.
NIEUW
A MURDER AT THE END OF THE WORLD
Kijk deze serie vanaf 27 juli, elke maandag vanaf 20.35 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
SCANDAL S2
Olivia Pope wijdt haar leven aan het beschermen van het imago van de Amerikaanse elite en het bewaren van hun geheimen. Olivia wordt gerespecteerd en gevreesd. Ze was media-adviseur van de president en heeft het Witte Huis achtergelaten om haar eigen crisismanagementbedrijf te starten. Ze hoopt een nieuw hoofdstuk in haar leven te beginnen, professioneel en privé, maar lijkt haar verleden niet achter zich te kunnen laten. Langzaam wordt duidelijk dat haar disfunctionele werknemers, die de problemen van anderen zo goed kunnen oplossen, niet weten wat ze met hun eigen problemen aan moeten.
Kijk seizoen 2 vanaf 3 juli, elke donderdag vanaf 20.35 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
NINE PERFECT STRANGERS S2
Negen vreemden, onverwacht verbonden, worden door guru Masha Dmitrichenko (gespeeld door Nicole Kidman) uitgenodigd voor een retreat in de Oostenrijkse Alpen. Een week lang drijft Masha hen tot het uiterste, maar redden ze het allemaal, inclusief zijzelf?
Kijk deze serie vanaf 14 juli, elke dinsdag vanaf 20.35 uur op STAR Channel.
NIEUW SEIZOEN
WHITE COLLAR S2
De charmante oplichter Neal Caffrey ontsnapt uit een zwaarbewaakte gevangenis en wordt weer opgepakt door zijn aartsvijand, FBI-agent Peter Burke. Caffrey heeft niet veel keuze en stemt ermee in het bureau te helpen met het oppakken van andere ongrijpbare criminelen in ruil voor zijn vrijheid. Maar al snel speelt h ij een kat-en-muisspel met degenen die hem achter de tralies of dood willen.
Kijk deze serie vanaf 21 juli, elke dinsdag vanaf 21.30 op STAR Channel.
https://www.starchannel.nl/
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